Aunque hay a famosos a quienes la Inteligencia Artificial les está suponiendo un verdadero quebradero de cabeza, hay otros casos en los que ha resultado ser toda una revolución. Esto es lo que sucede con la Princesa Charlotte, ya que hace tan solo unas horas han salido a la luz unos retratos suyos hechos con esta tecnología con los que puede verse cómo será físicamente de cara al futuro.

Ha sido una cuenta de Instagram seguidora de la pequeña la encargada de hacer públicas unas imágenes de lo más entrañables de la hija del Príncipe Guillermo. Una instantáneas que no han pasado desapercibidas para los seguidores de la Familia Real británica y que dejan entrever que, dentro de unos años, la hija de Kate Middleton guardará una gran similitud tanto con Diana de Gales como con la Reina Isabel tanto en gestos como en rostro en sí.

Sin embargo, hay quienes han considerado este movimiento un tanto brusco, sobre todo teniendo en cuenta que la Princesa Charlotte tan solo tiene 8 años: "No me gusta esto. Si no se ve así en el futuro sé que algunos de ustedes podrían criticarla. Ella es una niña, pero déjala crecer. No pongáis expectativas ahora" o "¿Por qué? Dejadla crecer", han sido algunas de las críticas que ha recibido tan comentada publicación.

La Princesa Charlotte, la digna sucesora de la Reina Isabel (y Lady Di)

Sea como fuere, lo cierto es que, pese a ser tan pequeña, la nieta del Rey Carlos ya es uno de los miembros de la realeza más queridos. Su saber estar con tan poca edad ha hecho que sean cada vez más las personas que consideran que va a tener un papel fundamental en el futuro del clan Windsor. Algo que no resulta extraño, ya que en todos y cada uno de los eventos a los que acude, Charlotte está atenta a todo lo que sucede a su alrededor e incluso aconseja a sus hermanos sobre cómo tienen que actuar delante de las cámaras.

Dada esta disciplina, son muchas las personas que han comenzado a sacarla parecidos con la Reina Isabel o con la Princesa Ana. Si algo ha caracterizado a las dos hermanas a lo largo de su vida es su plena dedicación a la Corona. Por otra parte, en ciertos rasgos la Princesa se asemeja a Diana de Gales con su cabellera rubia y su sonrisa, algo que también ha heredado de su progenitor y en cierto modo de su tío, el Príncipe Harry.