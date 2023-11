Harry y Meghan, dispuestos a pasar Navidad con la Familia Real en Sandringham

El Príncipe Harry y Meghan Markle se han mantenido en un estricto segundo plano en los últimos tiempos y después de que la polémica les salpicara a raíz de la publicación del libro de memorias del hijo pequeño de Diana de Gales. Ahora, han vuelven a estar en el punto de mira. Con las navidades a la vuelta de la esquina, se espera que los duques de Sussex y sus dos hijos regresen a Reino Unido para pasar estas fechas en Sandringham con la Familia Real. Un regreso que ya está siendo muy comentado, aunque de momento la invitación por parte del Rey de Inglaterra no se ha cursado.

El Príncipe Harry y Meghan Markle están dispuestos a aceptar la invitación del Rey Carlos III para pasar las navidades con la Familia Real británica en Sandringham, según ha revelado una fuente interna al Palacio de Buckingham a 'The Times'. En concreto, tal y como explica el medio británico, al parecer el duque de Sussex mantuvo una conversación privada con su padre con motivo de su 75 cumpleaños y se podía haber abordado este punto durante la charla. Se entiende que la visita del matrimonio y sus dos hijos, Archie (4) y Lilibet (2), supondría un punto de inflexión en la tensa relación que existe ahora entre padre e hijo.

Los medios británicos también explican que los duques de Sussex no solo estarían dispuestos a aceptar la invitación a pasar las navidades con la Familia Real, también dirían que sí a pasar el verano en Balmoral, en Escocia. Eso sí, también se especifica que el Rey de Inglaterra aún no ha cursado ninguna invitación, aunque se espera que sí lo haga. Esto vendría motivado por el deseo del monarca de querer "pasar más tiempo con sus nietos". La última vez que los duques de Sussex pasaron las navidades en Sandringham por última vez fue en 2018. Para que tenga lugar el regreso, tanto el Príncipe Harry como Meghan Markle habrían solicitado una "protección reforzada" y una "invitación formal" para poder alojarse en una residencia oficial durante su estancia en Reino Unido.

Hay que recordar que el hijo pequeño del Rey Carlos de Inglaterra no goza de protección policial durante su paso por el país después de que el Ministerio del Interior tomara la decisión de retirársela tras haber dado un paso atrás como miembros activos de la Familia Real. Los medios británicos también sostienen que este cambio de tercio en la actitud de los Sussex vendría motivado por el deseo de reparar las relaciones dentro de la familia.

Así vivió el Príncipe Harry la cumbre de Sandringham

Los días previos a emitir un comunicado en el que hacían público que se marchaban de la Familia Real fueron de los más tensos para Harry y Meghan. Años después, los duques de Sussex contaban en su documental de Netflix qué había pasado en la cumbre familia de Sandringham. Fue allí donde la fallecida Reina Isabel, el entonces Príncipe Carlos y el ahora Príncipe de Gales idearon cuál sería la forma más idónea para la marcha del hijo pequeño de Diana de Gales. "Pasábamos allí todas las Navidades y ahora estaba ahí bajo unas circunstancias muy distintas. Entré con la misma propuesta que habíamos hecho públicamente. Ellos me dieron cinco opciones. La primera, con todo y sin cambios; la quinta, fuera de todo. Yo elegí la tercera: mitad dentro, mitad fuera. Es decir, tener nuestros propios trabajos, pero también trabajar para la Reina. Enseguida entendí que esa propuesta no estaba sujeta a debate ni era una opción para ellos", llegó a comentar Harry. De la misma forma, el marido de Meghan Markle reveló que su hermano, el Príncipe Guillermo, le gritó y tuvo que soportar que su padre dijera "cosas que no eran ciertas".