Harry explica el porqué de sus polémicos viajes en jet privado

El príncipe Harry ha explicado los motivos por los que él y su esposa, Meghan Harry, utilizan jets privados para trasladarse cuando viajan. Se trata de una de las costumbres de los duques de Sussex más criticadas por los británicos.

Comprometido con el medio ambiente

Después de unas vacaciones de verano en Ibiza y la Costa Azul, el príncipe Harry ha retomado su agenda oficial. Y ha viajado a Amsterdam para ofrecer una conferencia con el fin de promover la iniciativa global Travalyst, que consiste en la asociación de empresas líderes en el sector turístico para cambiar la manera de viajar de un modo más sostenible.

Anima a reducir las emisiones de CO2

«No soy un experto en turismo o en negocios, pero a través de mis viajes he observado que existe una relación única entre la sociedad y el medio ambiente y he notado algo alarmante: no hay la simbiosis que se necesita», dijo Harry. En su compromiso con el medio ambiente, el hijo de Carlos de Inglaterra ha animado a las empresas participantes en la iniciativa a reducir las emisiones de CO2 y dirigir la industria hacia un modelo que «beneficie a los destinos, a las sociedades y a los ecosistemas».

Como era de esperar, al abordar esta cuestión, a Harry no le quedó más remedio que explicar los motivos por los que él y su familia se trasladan en jets privados. Y es que, hace apenas unos días, viajaba con su mujer y su hijo Archie a Ibiza en un lujoso avión particular de una empresa privada que la prensa británica ha denominado «Uber para multimillonarios«. El alquiler de la aeronave habría costado unas 20.000 libras (cerca de 22.000 euros).

Viaja en vuelos privados para «asegurar la seguridad» de su familia

Harry ha explicado que el 90% de los vuelos en los que se traslada son comerciales, pero a veces debe hacerlo de manera privada para «asegurar la seguridad» de su familia.

