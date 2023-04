Harry echa de menos "su hogar", según el mejor amigo de Meghan Markle

Todas las miradas están puestas en el próximo 6 de mayo, día en el que se celebrará la Coronación de Carlos III y Camilla como Reyes de Inglaterra. Un evento histórico en el que podremos volver a ver al Príncipe Harry junto al resto de su familia. Un reencuentro que llega meses después de la publicación de su explosivo libro de memorias y que pone de relieve que el hijo pequeño de Diana de Gales quiere tender puentes con su padre. A la espera de que llegue el momento, lo cierto es que se está hablando mucho de su presencia en esta cita. A este respecto, el mejor amigo de Meghan Markle se ha pronunciado sobre este asunto.

Daniel Martin, el maquillador y mejor amigo de Meghan Markle, ha roto su silencio en 'People' y ha explicado que ve al Príncipe Harry muy asentado en California. Hay que recordar que los duques de Sussex se mudaron a Montecito en 2020 después de dar un paso atrás como miembros activos de la Familia Real Británica. A este respecto, el gran amigo de la actriz ha dejado claro que el hijo de Carlos III está muy asentado en su nueva vida, aunque vive con cierta melancolía. "Harry ha encontrado definitivamente su sitio y está muy asentado en California. Pero echa de menos su hogar", cuenta el maquillador.

No es la primera vez que el círculo cercano de la pareja habla con los medios y habla de lo mucho que Harry echa de menos Reino Unido, así como algunos aspectos de su vida dentro de la Familia Real. Será en unos días cuando el hijo pequeño de Diana de Gales se reencuentre con toda su familia. Especialmente con su hermano, con el que no se habla desde que hizo público su libro de memorias, según han publicado diferentes medios británicos. En esta ocasión, el hijo de Carlos III estará solo y no viajará hasta Londres con Meghan Markle. La exactriz se quedará en su mansión de Montecito pues también es el cuarto cumpleaños de Archie. No obstante, el Rey de Inglaterra se ha mostrado "decepcionado" por no tenerla en la capital británica en el día de su Coronación.

La voluntad de reconciliación de Harry y Carlos III

Antes de confirmar su asistencia a la Coronación, Harry mantuvo una sincera y profunda conversación con su padre, al que le expresó su firme deseo de reconciliarse y enterrar el hacha de guerra. Parece que el hijo pequeño del monarca está dispuesto a hacer borrón y cuenta nueva ante este evento histórico en el que inevitablemente se lleve todas las miradas. Solo falta esperar a ver si se produce la esperada imagen de Harry y su hermano Guillermo juntos.