Uno de los momentos más distenditos de la Coronación será la comida. Los 2.000 invitados podrán disfrutar de un menú de lo más pensado, pero hay un plato de lo más especial para los reyes: la quiche de espinacas, habas y estragón. Desde el Instagram de la Royal Family compartieron incluso la receta de cómo la preparan, para que así todos pudieran hacerla y saber cómo comen los reyes cuando están en palacio. "Una quiche profunda con una base de hojaldre ligera y crujiente y sabores delicados de espinacas, habas y estragón fresco. Se puede comer frío o caliente con una ensalada verde y papas hervidas: ¡perfecto para un gran almuerzo de coronación!".

Introducing… Coronation Quiche!

Chosen personally by Their Majesties, The King and The Queen Consort have shared a recipe in celebration of the upcoming #CoronationBigLunch taking place up and down the country. pic.twitter.com/aVcw9tNarP

— The Royal Family ( @RoyalFamily) April 17, 2023