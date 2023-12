La Fundación de Harry y Meghan, en números rojos: pierde 11 millones de euros

El príncipe Harry de Inglaterra y Meghan Markle están a punto de cerrar uno de sus años más nefastos y esos ya es decir. Por lo menos en lo que se refiere a sus finanzas. Más exactamente, a las de la Fundación Archwell que ambos pusieron en marcha cuando se marcharon de Reino Unido tras las desavenencias del hijo de Diana de Gales con su familia. Fue en 2021, coincidiendo con su traslado de residencia a California y su renuncia a ser considerados como miembros de la casa real británica. Un pasaje doloroso en sus vidas que han provocado que la actriz de Hollywood se niegue a pisar Inglaterra. Los malos datos registrado por la organización sin ánimo de lucro del matrimonio, fundada bajo la promesa de cambiar el mundo, ha sufrido una fuerte caída en 2023. Una situación que ha significado la pérdida de alrededor de 11 millones de dólares en contribuciones respecto al año anterior.

La fundación de Harry y Meghan pierde la confianza de los contribuyentes

Según han desvelado desde el 'Daily Mail', la situación económica del príncipe Harry y Meghan no es nada halagüeña. El desplome de la Fundación Archwell les ha dejado en números rojos. Desde su constitución en 2021, con sede en California (Estados Unidos), la pareja ha ido acumulando pérdidas millonarias. Si en 2022 la caída de las donaciones se estableció en algo más de 2 millones, en 2023 se plantan con pérdidas nada despreciables de hasta 11 millones. A pesar del batacazo del año pasado, Archwell se benefició de unas contribuciones de 13 millones de dólares, incluida la de un cheque de 10 millones de una persona cuyo nombre nunca fue desvelado.

La falta de apoyo de los donantes ha provocado que los ingresos netos de la Fundación de los duques de Sussex se establezca en los menos 674.485 dólares. Esto tras descontar del monto total los gastos operativos para su funcionamiento, que se sitúan en algo más de 2,6 millones de dólares. Ahora bien, a pesar del duro golpe, la entidad todavía cuanta con 8 millones de dólares en activos que esperan en la recámara para cuando sea inevitable usarles. De acuerdo con los documentos de la Fundación de los que se ha hecho eco el citado diario, ni Harry ni Meghan reciben ingreso alguno de la entidad.

El libro del amigo de los duques de Sussex que ha avivado las redecillas

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la guerra abierta entre Harry y Meghan y la familia real británica se ha recrudecido en las últimas semanas. Todo por obra y gracia de un nuevo libro, publicado por una de las personas de confianza de los duques de Sussex. 'Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival’ (Última partida: La lucha por la supervivencia de la Familia Real y de la monarquía) es la nueva obra de Omid Scobie, uno de los amigos más íntimos de la pareja. Según el autor, el verdadero villano de la trama dentro del clan Windsor no es otro que el príncipe de Gales.

La obra ha caído como una auténtica bomba en Inglaterra. Entre los múltiples dardos que dedica a la familia real, define a Guillermo y Kate como personas "con hambre de poder", que han "traicionado al príncipe Harry. Del rey Carlos asegura que es un "monarca impopular", entre otros calificativos nada positivos.