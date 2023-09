Ha pasado un año desde que tuvo lugar la muerte de la Reina Isabel. El pasado 8 de septiembre de 2022, el mundo entero permaneció de luto por la inesperada pérdida de la monarca británica, la cual dejaba consigo un recuerdo imborrable dados sus 70 años al frente de la Corona. Es por ello que Carlos III ha cogido el testigo de su progenitora en compañía de su esposa en lo que a los quehaceres oficiales se refiere, aunque en esta última ocasión ha estado presente en uno dotado de un gran significado.

Ataviado con falda escocesa de tartán rojo y calcetines, el soberano se ha desplazado, junto a su compañera de vida, hasta la iglesia parroquial de Crathie, en Balmoral. Un templo religioso que ha acogido el servicio religioso que conmemora la muerte de Isabel II en su primer aniversario y que el Rey Carlos no ha querido perderse. No obstante, y pese a haber intentado mantener la compostura durante toda la cita, el monarca no ha podido evitar emocionarse en el coche que le llevaba al castillo escocés en el que su progenitora perdió la vida. Son muchos los recuerdos que han llegado a la mente del padre del Príncipe Guillermo en una fecha tan señalada y que, por mucho que haya querido, no ha podido reprimir.

Cabe destacar que el matrimonio no ha acudido a esta misa en solitario. Carlos y Camilla han estado acompañados por la sobrina y el sobrino de la que fuera Reina, lady Sarah Chatto y el conde de Snowdon. Esto se debe al gran vínculo que la monarca tenía con los hijos de su hermana, la Princesa Margarita, razón por la que lady Sarah no ha querido dejar pasar la oportunidad de homenajear a la soberana junto a su hermano, su sobrina, su esposo y sus hijos en una velada en la que cobraba gran protagonismo Iain Torrance como antiguo decano de la Capilla Real de Escocia.

Una vez puesto el broche de oro al acto, Carlos III y su esposa han vuelto a coger el coche que les llevaría a su residencia. Un momento en el que el suegro de Kate Middleton ha permanecido abrumado por todo lo vivido, mientras que a su lado aguardaba Camilla Parker con un bonito ramo de flores entre sus brazos y rostro visiblemente serio. Con este gesto, la consorte demuestra estar al lado de su marido sea cual sea la circunstancia, además de su inquebrantable compromiso con la Familia Real británica al ser ahora uno de sus miembros más destacados.

