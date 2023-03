El sorprendente vídeo del rey Carlos III hablando en (perfecto) alemán

El Rey Carlos III y su esposa Camila se encuentran ya en Berlín, donde realizan su primera visita de Estado. Allí han sido recibidos por 21 cañonazos en la Puerta de Brandemburgo, que visitaron acompañados del presidente Frank-Walter Steinmeier y su esposa Elke Büdenbender. En el país germano, el monarca ha pronunciado un discurso histórico. En primer lugar, porque se ha convertido en el primer rey que lee un discurso ante los diputados alemanes. En segundo lugar, por el dominio que tiene de la lengua germánica. ¡No se pierda el vídeo para escuchar al soberano del Reino Unido hablando en perfecto alemán!

Vídeo: @theroyalfamily

En su primer viaje al extranjero como rey, el rey se dirigió a los dirigentes políticos en el Palacio de Bellevue en un perfectísimo alemán durante la velada en la que se celebraba la amistad entre Alemania y el Reino Unido. No es de extrañar que se le dé tan bien esta lengua. Al fin y al cabo, por las venas de los Windsor corre sangre alemana -recordemos que durante 200 años los reyes ingleses se apellidaron Hannover-. He aquí el discurso del monarca:

"Mi esposa y yo estamos profundamente conmovidos por la calidez con la que nos recibieron en Alemania, al igual que en cada una de nuestras visitas anteriores a este país tan especial. ¡Me he dado cuenta de que he estado en Alemania más de cuarenta veces - esto por supuesto muestra lo importante que son nuestras relaciones para mí, pero también, me temo, cuánto tiempo he estado aquí! Tengo recuerdos de cada una de estas visitas que guardo con mucho cariño

"A lo largo de todos estos años, y de tantas maneras, me ha impresionado la calidez de la amistad entre nuestras naciones y la vitalidad de nuestra asociación en innumerables ámbitos. Era una amistad que importaba mucho a mi madre, la difunta Reina, que se preocupaba profundamente por el vínculo entre nuestros dos países.

Significa mucho para nosotros que mi esposa y yo hayamos podido venir a Alemania para esta primera gira al extranjero de mi reinado. Sólo puedo asegurarles que, durante el tiempo que se me conceda como Rey, haré todo lo que esté en mi mano para reforzar los lazos que nos unen".

En un principio estaba previsto que el monarca visitara Francia antes de ir a Alemania, pero el viaje se canceló debido a las manifestaciones contra una impopular reforma de las pensiones que sacuden a ese país.