El rey Carlos III y Camilla dan el pistoletazo de salida a Eurovisión

El rey Carlos III y Camilla están ya preparados para el Festival de Eurovisión de este año. Cuando quedan apenas unos días para que se celebre el acto de coronación en la Abadía de Westminster en Londres, estos han tenido la suerte de dar el pistoletazo de salida a la nueva edición del festival. Y es que el ceramente se celebrará en Liverpool, que ha ha sido elegida como la sede después de que Ucrania fuera la ganadora en 2022.

Los reyes han acudido hasta el M&S Bank Arena, donde tendrá lugar el certamen, para inaugurar el escenario. Han apretado el botón que activa las luces del recinto en el que en apenas unos días se congregarán los fans más incondicionales de este festival.

The #Eurovision2023 arena lights are up and running in Liverpool - thanks to Their Majesties The King and The Queen Consort @RoyalFamily pic.twitter.com/MhclBzjWPy

Con una cuenta atrás de 10 segundos y ante la mirada de numerosos periodistas, Carlos III y Camilla se preparaban para apretar el botón. Tras pulsarlo, las luces se activaron dejando a la vista el increíble espacio que han preparado para la ocasión. El escenario que recibirá en unos días a los candidatos tiene una superficie de 450 metros cuadrados. También unas pantallas en movimiento de 220 metros cuadrados, 700 mosaicos de vídeos en el suelo y más de 1.500 luces led.

As Liverpool Central Library twins with Ukraine’s first public Library, the Regional Scientific Library in Odesa, Their Majesties popped in to hear about the two-week cultural festival that will run alongside #Eurovision.

Thank you @ZelenskaUA for joining us virtually! 🙏 pic.twitter.com/BeOn9bj3H0

