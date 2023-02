El Príncipe Harry de Inglaterra y Meghan Markle podrían verse pronto en un nuevo aprieto legal. La demanda que interpuso la hermanastra de la actriz, Samantha Markle, tras las declaraciones que hicieron en la sonada entrevista con Oprah Winfrey ha dado un giro inesperado. El revés judicial viene de la mano de la jueza del caso, que da una de cal y otra de arena. Esta no ha impedido que ambos puedan llegar a recibir una citación para responder una serie de preguntas de los abogados del proceso. No tendrían más remedio que decir la verdad sobre todo lo que les cuestionaran y que la demandante define desde el principio como "mentira".

Aunque puede haber parte que se desestime, lo que no han podido conseguir es que se negara la sola petición de su comparecencia. La intención de Meghan Markle era evitar que su hermanastra saliera victoriosa en esto, pero no ha demostrado "lo inusual de las circunstancias" para ello. Así que, de darse dicha situación de ser citados, ambos deberían estar presentar, tal como informa Radar Online. Habrá que esperar para conocer en qué desemboca finalmente esta nueva posibilidad judicial, que esperan los abogados de la pareja que sea desestimado por completo. Creen que el hecho de que eso solo fueran opiniones y que la información no la diera la propia demandada sería suficiente.

Más allá de los 75000 dólares por daños que se solicitan contra ellos, es lo que implica para su ya dañada imagen pública lo preocupante. El Príncipe Harry ha vuelto a colocarles en el disparadero público tras la reciente publicación de su libro con todos los secretos sobre la Familia Real Británica. El contar detalles como su desenfrenada adolescencia, los hombres que mató el Afganistán, el racismo que sufría a su parecer su esposa en cada reunión o situaciones con su hermano, el Príncipe Guillermo, y su mujer, Kate Middleton no ha gustado a la sociedad británica. Este acto ha supuesto un distanciamiento mayor, que aumentaría de tener que subir responder preguntas, que seguro les terminarían implicando.

La motivación de Samantha Markle para frenar a Meghan: "Ha hecho una carrera a costa de vender historias falsas"

A principios de 2022 fue cuando la entrevista de los exduques de Sussex, recién abandonada la institución, que ofrecieron en exclusiva a Oprah Winfrey vio la luz. Con esto levantaron todo tipo de ampollas y provocaron el absoluto enfado de Samantha Markle, hermanastra de la actriz, que no veía más que mentiras. Durante la emisión se pudo conocer más sobre la presunta exclusión que sufría Meghan Markle por parte de la Familia Real Británica y la dejadez e interés que sentía por parte de su propia familia. De hecho, los Markle fueron los peores parados de todo lo que se terminó diciendo.

Entre los motivos que provocaron que tomara medidas resaltaba la "implicación difamatoria" de afirmaciones como que entre ambas no existía ningún tipo de relación. Algo igual de falso como que ella supiera sobre su infancia pues lo que hace es "huna carrera a costa de vender historias falsas a los tabloides y programas de televisión". Señaló también a Thomas Markle, patriarca de la familia, como un ser desconsiderado, que no apareció ni en la boda de su hija. Para Samantha, este solo era un reflejo más del engaño que su hermanastra quiere mantener. Confirmó entonces que "dos ataques al corazón en semanas previas" por estrés provocado por la boda real y los paparazzis se lo impidieron.