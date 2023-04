El príncipe Harry saca a la luz el pacto secreto al que llegó su hermano Guillermo con un grupo editorial

El príncipe Harry ha demandado al grupo editorial del diario 'Daily Mail' junto a otras estrellas internacionales por unas escuchas ilegales. Y ha sido justo esta semana cuando ha presentado en el Tribunal Superior de Londres unos documentos que implican a su hermano Guillermo, unos papeles hasta ahora secretos que revelan el acuerdo que firmó por este mismo asunto el hijo mayor de Carlos III. En él se puede ver que existió un litigio con la prensa británica por unas escuchas y que se zanjó con una gran suma de dinero de la que se desconoce la cifra. Pero, ¿de qué se trataba exactamente?

Al parecer, Guillermo de Inglaterra llegó a un pacto con News Group Newspapers (NGN), grupo de Rupert Murdoch, pacto extrajudicial con el que Guillermo recibió una gran cantidad de dinero por parte del grupo editorial. Esta indemnización se cita en un texto aportado por el equipo legal de Harry, quien mantiene su querella contra la prensa por escuchas ilegales. Y ha sido en su proceso legal cuando se ha descubierto que su hermano pasó por un proceso parecido ahora. Precisamente para justificar que haya demandado tan tarde, sus abogados se justifican en el pacto secreto que en su día aprobó la Reina Isabel II y en el que se aseguraba que la realeza no tomaría medidas legales hasta que concluyeran otros pleitos por el mismo asunto.

"Se acordó directamente entre estas partes, no a través de sus abogados, que al concluir el litigio de ‘interceptación de los buzones de voz de teléfonos móviles’, News admitiría (su culpabilidad) o resolvería la demanda (de la realeza) y se disculparía", ha dicho el abogado. Un acuerdo que no se habría cumplido en su totalidad y por cuya razón Harry de Inglaterra ha emprendido acciones legales, las cual han dejado al descubierto los otros acuerdos que en su día la Casa Real Británica mantuvo con ciertos sectores de la prensa.

Las audiencias preliminares que tienen lugar estos días servirán para que se determine si el caso de Harry cumple o no los requisitos para ir a juicio, siendo a comienzos de 2024 cuando tendría lugar. Lo que sí se sabe es que Harry ha demandado a 'The Sun' y a 'News of the World' por entrometerse tanto en su vida como en la de su madre a través de escuchas ilegales a lo largo de etapas muy extensas. De hecho, él especifica desde que tenía 10 años hasta el 2016, lo que se traduce en que durante 22 años su teléfono habría sufrido escuchas.

Ahora esto podría no hacer otra cosa que tensar la relación entre Harry de Inglaterra y su hermano Guillermo justo antes de la Coronación de su padre, a la que, por cierto, acudirán los dos. Ese día todas las miradas estarán puestas en los tres, eso sí, es una incógnita cuál será su actitud para entonces.