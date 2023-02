El Príncipe Harry, amenazado de muerte por Al Qaeda por matar a 25 personas en Afganistán

Malas noticias para el Príncipe Harry. Al Qaeda lo ha enfilado como uno sus objetivos. El grupo terrorista ha ordenado su asesinato. Esta orden llega después de que el duque de Sussex confesara en su libro memorias haber matado a 25 afganos. "¿Mi número? Veinticinco. No era un dato que me colmara de satisfacción, pero tampoco me daba vergüenza", relata el hijo del rey Carlos III en 'Spare'. "Cuando me hallaba en el fragor y la confusión del combate, no pensaba en aquellos veinticinco como en personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero. Personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a personas buenas". Estas palabras han sido tenidas muy en cuenta por Al Qaeda, que ahora pide su cabeza.

El duque de Sussex estuvo 10 años en el ejército británico y ha estado dos veces en la primera línea en Afganistán: primero como controlador aéreo con los Blues and Royals en la provincia de Helmand; después como piloto de helicóptero de ataque Apache. La primera vez que habló por primera vez de su experiencia en el emirato islámico fue en el año 2013. Entonces admitió que había acabado con la vida de 25 talibanes.

"No se puede matar a la gente si se la ve como personas", dice el Príncipe Harry

Sin embargo, es en su autobiografía donde revela con todo lujo de detalles cómo fue su experiencia contra los talibanes. En 'Spare', el Príncipe cuenta que voló en seis misiones que resultaron en la "toma de vidas humanas". A diferencia de muchos soldados, que no saben a cuántos enemigos han matado en combate, el Duque de Sussex sí sabe cuántas vidas llegaron a su fin de sus manos. Y es que "en la era de los apaches y los portátiles" puede contar "con exactitud" el número de insurgentes que había matado. Son 25 personas en total: "Y me pareció esencial no tener miedo de ese número. Así que mi número es 25. No es un número que me llene de satisfacción, pero tampoco me avergüenza'.