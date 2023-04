El príncipe Harry acudirá a la coronación de Carlos III sin Meghan Markle

Las incógnitas sobre los asistentes a la coronación de Carlos III cada vez se van despejando. Tras haber recibido la invitación oficial para acudir a la solemne ceremonia en la abadía de Westminster en la que se coronará a Carlos III como Rey de Inglaterra, por fin se sabe la respuesta del príncipe Harry y Meghan Markle. Tras la muerte de Isabel II, la relación entre los duques de Sussex y la Familia Real británica ha sido muy tensa. Durante los últimos meses ambos han protagonizado una serie de 'Netflix', además de la publicación de unas explosivas memorias de Harry y varias entrevistas concedidas a medios en la que no dejaban buen lugar a algunos miembros de la realeza británica.

A pesar de esto, desde Buckingham enviaron una invitación para que los duques de Sussex lo acompañaran en este momento histórico. Finalmente, será el príncipe Harry el único que acuda a la coronación de su padre, mientras que Meghan Markle ha declinado la invitación y prefiere quedarse con sus dos hijos, Archie y Lilibet. Precisamente el 6 de mayo, día que tiene lugar la solemne ceremonia, es el cumpleaños de Archie, que cumple cuatro años. Así lo ha confirmado él mismo y también el palacio de Buckingham a través de un comunicado oficial en el que se puede leer lo siguiente: "El Palacio de Buckingham se complace en confirmar que el Duque de Sussex asistirá al Servicio de Coronación en la Abadía de Westminster el 6 de mayo. La Duquesa de Sussex permanecerá en California con el Príncipe Archie y la Princesa Lilibet".

Así será el paso del príncipe Harry (sin Meghan Markle) por Londres

Los tabloides británicos han revelado algunos detalles sobre cómo será el paso del príncipe Harry por la capital británica. Según los medios, no estará presente en la procesión que seguirá a la coronación por las calles de Londres ni tampoco saludará desde el balcón del palacio de Buckingham junto al resto de la familia real, como sí se ha hecho en otras ocasiones históricas. Con la presencia de Harry de Inglaterra, Carlos III estará arropado por su familia en casi su totalidad en un día tan histórico en el que llevan trabajando desde el fallecimiento de la reina Isabel. Los actos comenzarán el viernes y se alargarán hasta el lunes, día que se ha declarado festivo en el país británico.

La asistencia de los duques de Sussex era una de las incógnitas del gran día

Había mucha especulación sobre la posibilidad de que los duques de Sussex viajaran o no hasta el Reino Unido con motivo de la coronación de Carlos III. Sobre todo después de que fueran 'desalojados' de Frogmare Cottage, la que fuera su residencia oficial durante su estancia allí. Un hecho que no le sentó nada bien, especialmente al príncipe Harry, según aseguraba el entorno cercano al duque de Sussex. A pesar de esto, ha querido dejar de lado todos esos problemas personales y no perderse una cita histórica en la que se reunirán más de 2.000 personalidades diferentes de todas las partes del mundo. Sin lugar a dudas, una de las ausencias más llamativas será la de Meghan Markle.

Además de la confirmación del príncipe Harry, durante las últimas horas también hemos conocido que los Reyes, Felipe y Letizia, también han confirmado su asistencia. Quienes no acudirán serán los eméritos, don Juan Carlos y doña Sofía, ya que desde Buckingham tan solo cursaron la invitación para el monarca y su esposa.