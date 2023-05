Quedan apenas unos días para que tenga lugar un acto histórico: la coronación de Carlos III. Este mismo sábado, 6 de mayo, tendrá lugar la solemne ceremonia a las 11 de la mañana en la abadía de Westminster donde se espera más de 2000 invitados entre los que destacan mandatarios y casas reales de todo el mundo. Un acto celebrado con mucha pompa de la que poco a poco se van sabiendo todos los datos. Será una cita trascendental que los británicos llevan preparando durante meses, concretamente desde que se conociera la muerte de Isabel II. Uno de los asistentes más polémicos será el príncipe Harry, que tardó su tiempo en dar una respuesta a Buckingham después de recibir la invitación oficial.

El príncipe Harry aceptó acudir a la ceremonia, pero lo hará en solitario. En esta ocasión no le acompañará su esposa, Meghan Markle, que se quedará en Florida al cuidado de sus hijos, Archie Harrison y Lilibet. Curiosamente, el mayor de los hijos de los duques de Sussex cumple cuatro años el mismo día de la coronación, lo que ha hecho que Harry tome una drástica decisión: abandonar la coronación para regresar a casa y poder soplar las velas junto a su familia. Estará presente en la ceremonia celebrada en Westminster, pero una vez coronado su padre, cogerá un avión para no perderse el cuarto cumpleaños de su primogénito.

Según adelanta el programa 'Hoy en día' de Telemundo, dos horas después de la coronación, el príncipe Harry tiene previsto regresar a Florida. "Se regresa para ver si puede pasar un poquito del cumpleaños de su hijo Archie, que va a estar celebrando ese día cuatro años de edad. El hecho que no va a estar en ningún protocolo luego de la coronación, eso le da la posibilidad de salirse de ese compromiso", indicó Alejandro Tremola, periodista experto en realeza de la cadena estadounidense. Sin lugar a dudas, el duque de Sussex no quiere perderse el cumpleaños de su hijo por estar en Londres. Sobre todo después de todas las polémicas familiares en las que se ha visto envuelto él y su mujer, Meghan Markle.

No aparecerá en el balcón del Palacio de Buckingham que tendrá lugar tras la coronación

El príncipe Harry no estará en los actos posteriores que tengan lugar con motivo de la coronación de Carlos III. Ya se especulaba en que no iba a salir al balcón del Palacio de Buckingham tras la coronación, al igual que el príncipe Andrés, sin embargo ahora conocemos el motivo por el que no estará presente. Al ser uno más en la coronación y no tener ninguna representación oficial, no tiene por qué estar presente en los actos posteriores. Harry no ha dudado en coger un vuelo con destino California para estar con su familia en un día especial.