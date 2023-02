El Príncipe Guillermo y Kate Middleton reaparecen tras los rumores de crisis compitiendo entre ellos

El Príncipe Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton han aparecido en un acto oficial tras la posible crisis que su matrimonio estaría atravesando. Los tabloides británicos han sido los primeros en apuntar a que el heredero al trono británico tendría una relación paralela. Con motivo del día del patrón de Gales, San David, que se celebra el 1 de marzo, han realizado una serie de visitas a las comunidades locales de Gales para promover iniciativas destinadas al cuidado de la salud mental. Ambos han querido participar, incluso, en una de las clases de spinning que se estaban celebrando en el centro de ocio de Aberavon que visitaron. Con traje y falda, se han subido a una bicicleta estática y se han dispuesto a competir por ver quién era más rápido de los dos. Como puedes ver en el vídeo a continuación, lo han dado todo y ha sido, con tacones incluidos, Kate Middelton la ganadora y ha recibido muy sonriente su pequeño trofeo.

Antes de demostrar lo competitivos que son, se han dejado ver por un centro de rehabilitación. Allí, junto a participantes y animales de terapia han estado muy cercanos y no se les ha borrado la sonrisa en todo el paseo. Tampoco se han separado, excepto para saludar a los que les esperaban y realizar lo que tenían preparado para ellos. Dejan atrás así todos los rumores que apuntan a que la pareja estaría distanciada por la deslealtad del Príncipe Guillermo. La tercera persona en discordia sería Rose Hanbury, antigua gran amiga de la Princesa de Gales y muy cercana siempre a la pareja.

Con ella, apuntan en Inglaterra, habría incluso pasado el día de San Valentín, lejos de su mujer. La situación se complica porque Hanbury también está felizmente casada. En lo que dejan que se disipen todas estas informaciones, continúan con su agenda. Para la ocasión el Príncipe ha seguido su estilo más clásico, vistiendo un traje azul marino. Ella, por su parte, ha optado una falda larga, con camiseta y chaqueta blanca, y una flor en la solapa siguiendo el estilo natural en dónde se han encontrado.

¿Han utilizado la Familia Real Británica la "super injuction" en la prensa?

Son muchos los medios británicos que, tras publicar el posible affaire del Príncipe Guillermo, retiraban sus artículos. No queda ni rastro en medios tan importantes como 'Daily Mail', 'The Mirror' o 'The Sun'. Expertos en comunicación entienden que este hecho se debería a una petición expresa de la Familia Real Británica para no dejar rastro de este hecho. Esta "herramienta" se conoce en Inglaterra como "super injuction" y consistiría, legalmente, conseguir silenciar a los medios. Es, al final, una ley de privacidad que, aunque fuera veraz lo que se está diciendo, impide que se hable de ello en el país.

En 2019 ya se apuntó, de hecho, a la utilización de este sistema cuando se conoció la relación extra matrimonial con Rose Hanbury y se insinuó la petición de acciones legales por esto. Como también tienen prohibido mencionar nada de esto, es difícil determinar qué está sucediendo realmente. Lo cierto es que, ni hace años ni hace menos de un mes se ha publicado una fotografía de cualquier encuentro de ambos y sería cuanto menos sospechoso. Ambos habrían comenzado una relación cuando Kate Middelton estaría afrontando su tercer embarazo. En los BAFTA 2023, celebrados el 19 de febrero, aparecieron igual de sonrientes ante solo la noticia de la crisis y ahora, con más datos sobre la mesa, han actuado de igual forma pensando, quizás, en que amaine la tormenta mediática internacional.