Han sido unos días repletos de emoción en el Reino Unido a consecuencia de la coronación de Carlos III. Este domingo pusieron el broche de oro con un multitudinario concierto en Windsor en el que actuaron artistas de la talla de Katy Perry, Nicole Scherzinger, Lionel Richie y Take That, entre otros. Lo hicieron sobre un escenario redondo con la bandera del país ubicado en Windsor y con toda la Familia Real británica como los grandes asistentes. Los recién coronados, Carlos III y Camilla, no se perdieron este evento de gran envergadura. Pero además, tampoco faltaron a la cita los príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middleton, que acudieron acompañados por sus dos hijos mayores, George y Charlotte, quienes también acapararon protagonismo el sábado en la Coronación.

Los príncipes de Gales nos han permitido 'colarnos' en el backstage y ver las imágenes inéditas y más espectaculares del 'concierto de la Coronación'. Cada vez más cercanos, Guillermo y Kate se han convertido en los dos miembros de la Casa Real que más se acercan al pueblo y al público más joven. ¿Quieres verlo? ¡No te lo pierdas y dale al play!

Guillermo y Kate Middleton, junto a sus dos hijos mayores, lo pasaron en grande en el 'concierto de la coronación'

Vídeo: @princeandprincessofwales

Desde el perfil oficial de los príncipes de Gales, el equipo de comunicación de Guillermo y Kate Middleton han compartido unas espectaculares imágenes del concierto que tuvo lugar este domingo en Windsor. Entre ellas podemos ver algunos clips de las actuaciones, la llegada de los príncipes junto a sus hijos al recinto o incluso el momento en el que Guillermo de Inglaterra da un emotivo discurso. Un día que, sin lugar a dudas, no olvidarán ni grandes ni pequeños de la Familia Real, que disfrutaron como un británico más al son de los artistas internacionales que actuaron en una noche repleta de emoción e historia.

Fueron muchos los miembros de la Familia Real británica que no se quisieron perder la cita. Los duques de Edimburgo, sus hijos, la princesa Eugenia y su marido, Jack Brooksbank, la princesa Beatriz, su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi, también estuvieron presentes en Windsor. Tampoco se perdió la gran noche de la música, el príncipe Andrés, quien fue abucheado cuando se dirigía a la ceremonia de Coronación en la Abadía de Westminster. El hermano de Carlos III acudió junto a su exmujer, Sarah Ferguson.