Carlos III y Camila revelan nuevos datos de su coronación

Carlos III y la Reina Camilla ofrecen su primer posado de cara a la Coronación de estos como monarcas. Será el próximo 6 de mayo en un fin de semana de excepción para Inglaterra y la Familia Real Británica. A partir de ese momento la línea dinástica cambia por completo, todos avanzan una posición, y se organiza el estatus en funciones desde que falleciera la Reina Isabel II, su madre, en septiembre de 2022. Buckingham Palace comparte de manera oficial las fotografías de ambos de cara a la fecha histórica. Ambos se muestran en una de las estancias de palacio, con el azul protagonista en sus looks y revelan más información sobre cómo se organizará el Servicio de Coronación.

De manera muy sonriente, el Rey "abraza" a la Reina y juntos posaron ante las cámaras del fotógrafo Hugo Burnand. Es un retrato ciertamente clásico, tal como puedes observar en las fotografías que acompañan a esta noticia. Sin innovaciones, destaca el collar antiguo que luce Camila, a juego con sus pendientes de perlas. Han repartido el protagonismo de la ceremonia con representantes y familiares de la Familia Real. Contarán con ocho "Pajes de Honor", cuatro destinados a la atención de cada monarca. Estarán ya presentes en la procesión que recorrerá toda la Nave. En el caso del Rey serán el príncipe Jorge de Gales, hijo de Guillermo de Gales, Lord Oliver Cholmondeley, Nicholas Barclay y Ralph Tollemache.

En el caso de Camilla serán los hermanos Gus y Louis Lopes, Freddy Parker Bowles y su sobrino-nieto Arthur Elliot. Buckingham Palace ya contempla, por todo ello, una multitudinaria coronación para Carlos III y la Reina Camilla. Son más de 2.000 las invitaciones y, por lo tanto, los invitados, que se juntaran posiblemente en la Abadía de Westminster. Aunque después se realicen otros actos en palacio y por las calles de Londres, es aquí donde se oficiará la ceremonia principal y se le pondrá todos los honores y corona real.

Junto a los nuevos detalles de cara al 6 de mayo, Carlos III y Camilla también han recordado que ya tenían la invitación oficial a la Coronación. "Por orden de 'The King the Earl Marshal' , queda invitado en la iglesia de la Abadía de Westminster el 6 de mayo de 2023", reza el texto que acompaña a la colorida y floreada tarjeta. El diseño lo firma Andrew Jamieson, un artista que se caracteriza por sus trabajos heráldicos e inspirados en antiguos manuscritos y temas caballerescos. Su relación con la Corona británica no acaba aquí, ya que tiene el título otorgado por los mismos de Sir.

Han querido otorgarle esa complejidad y estilo clásico y, para ello, han optado por realizar el diseño original a mano, con acuarela y gouache. Luego lo reproducirán, para su posterior envío, en cartulina reciclada y los detalles más característicos resaltados en lámina dorada. Sorprende el motivo central de la misma, el Hombre Verde. Este una figura muy reconocible en el folclore británico, "símbolo de renacimiento y primavera", para celebrar así el "nuevo reinado". Aquí ya será la Reina Camilla, y no la Reina Consorte como suele dictar la costumbre monárquica. Era su predecesora, Isabel II, la que generaba dudas sobre qué denominación se utilizaría y finalmente esa denominación puede desaparecer. "Camila sea reina consorte mientras continúa con su leal servicio", exponía en su mensaje para sus 70 años en el trono de Reino Unido.