El ostentoso regalo que el príncipe Guillermo regaló a su amante

A pesar de que el príncipe Guillermo y Kate Middleton han reaparecido en los BAFTA derrochando complicidad e incluso rompiendo cualquier norma de protocolo, siguen publicándose informaciones que le señalan a él como infiel. Se ha asegurado que el hijo de Carlos III y Rose Hanbury llevan años viéndose y que incluso pasaron juntos la noche de San Valentín, fecha en la que Guillermo aprovechó para darle un ostentoso regalo. Tras una cena en un restaurante italiano, ella fue sorprendida con un ostentoso y carísimo collar de perlas con el que quedó boquiabierta. Así lo ha revelado un trabajador de lugar en el que cenaron, detalle que de ser cierto vendría a confirmar el vínculo especial que dicen que existe entre ellos. Kate, por su parte, se muestra ajena a estos rumores y prefiere restar hierro al asunto, bromeando con Guillermo y presumiendo de relación en su último acto.

El heredero al trono británico está acaparando toda la atención por una presunta deslealtad con una amiga de su mujer. Pero ¿quién es Rose? Es modelo, pertenece a la Alta Sociedad y ha tenido una amistad muy especial con Kate, sin embargo, su nexo saltó por los aires por rumores que ya relacionaron a Rose y Guillermo. Fue en 2019 cuando se filtró una fotografía de ambos en actitud cariñosa, siendo ahí cuando se especuló sobre encuentros furtivos entre ellos, los cuales coincidían entonces con el tercer embarazo de Kate.

Este presente por parte de Guillermo es más llamativo si cabe al analizarse las declaraciones que Kate Middleton dio a una floristera, según Daily Mail, y es que en él se explicaba que se había escuchado a la royal diciendo que no esperaba que su marido le regalara flores para el día de los enamorados. Meses intensos en los que se daba por hecho una crisis entre ellos y que ahora se disparan con la aparición de Rose, quien ha compartido en el pasado infinidad de momentos con el matrimonio debido a su posición. Su estatus le permitía estar en diferentes actos de la Casa Real, no obstante, ya no asiste, lo que deja ver la frialdad que existe entre ellas.

Esta pieza clásica que ahora Rose tendría en su joyero es habitual vérsela a Kate Middleton, quien en numerosas ocasiones ha lucido joyas elegantes como un collar de perlas. Una gema incolora que se suele utilizar como señal de luto, que la realeza incluye en muchos de sus outfits y que ella ha heredado de la Corona Británica. Por ejemplo de Diana de Gales o de la Reina Isabel II, joyas icónicas que son discretas, vintage y que están cargadas de significado.