El mayordomo de Lady Di: "Tenía problemas mentales, Carlos pensaba que estaba loca"

Se llama Paul Burrel. Por su nombre no lo conoce nadie, pero si decimos que fue uno de los mayordomos de confianza de Lady Di y de la desaparecida Reina Isabel II de Inglaterra, la cosa cambia. Este martes, el que fuera una de las personas de confianza de dos grandes damas de la Corona británica le ha contado todos sus secretos a Risto Mejide en 'Viajando con chester'. Cuando apenas faltan tres meses para la coronación de Carlos III, ha contado todos los secretos que lleva años guardando. Uno de ellos tiene que ver con las enfermedades mentales de Diana. Sin hablar explícitamente de sus dolencias (padeció bulimia y depresión, entre otros males), ha dejado claro que esta fue una mujer incomprendida por su suegra y por su marido, que "pensaba que estaba loca".

"Carlos pensaba que estaba loca, pero no es verdad...Diana estaba decepcionada", confiesa el mayordomo de Lady Di

"A la reina le gustaba Diana, pero no la entendía. No entendía a Diana porque era de otra generación, tampoco los problemas que tenía ella, pocos podían. Ahora podemos analizarlo y podemos ver que tenía problemas mentales, pero en aquellos tiempos no se diagnosticaba", le ha contado Burrel a Risto Mejide en su programa de Cuatro. Según su testimonio, el rey Carlos III siempre pensó que su esposa estaba mal de la cabeza. Tampoco supo comprenderla. "Carlos pensaba que estaba loca, pero no es verdad...tan solo estaba decepcionada. La trataban fatal, pero no por parte de la reina, ella era diferente", ha destacado.

"Durante el periodo del divorcio la reina y Felipe estaban a favor de ella y en contra de su hijo. Yo vi la correspondencia de Diana a la Reina y todas las cartas de la Reina tenían la firma de 'tu amorosa madre' y todas las del príncipe Felipe tenían 'tu querido padre'", señala el mayordomo de Lady Di. "Felipe le dijo a Diana que no entendían a Carlos para nada, porque prefiere a Camila a ti y no aprobaban que tuviera 'líos extramatrimoniales'. Estaban de su lado hasta que Diana, que no quería un divorcio, solo una separación", cuenta.

"La entrevista que concedió Lady Di fue demasiado"

"Carlos no se podía haber vuelto a casar. Diana escribió el libro y esto fue la gota que colmó el vaso. Si no hubiera ido tan lejos", reflexiona. "La entrevista que concedió (haciendo referencia a la vez que habló de las respectivas infidelidades de su matrimonio) fue demasiado. Ahí se acabó. Entonces la reina le pidió al arzobispo de Canterbury, al ministro y al Príncipe Carlos que se convocara una reunión en palacio. Se dijo que se iban a divorciar. Esa carta vino del Castillo de Windsor".

En su charla con Risto Mejide, el mayordomo de Lady Di ha revelado cómo el actual rey le lanzó un libro cuando sospechó que le había contado más cosas de la cuenta a Diana de Gales sobre sus salidas nocturnas. Por suerte, logró esquivar el objeto, pero ha dejado claro el fuerte "temperamento" del monarca. También carga contra el Príncipe Harry: "Ha vendido su alma al diablo".

Paul Burrel se siente un privilegiado por haber trabajado al servicio de la Corona británica. "Por una parte es una bendición porque he conocido a dos de las personas más icónicas de los tiempos, la Reina y la princesa Diana, pero también una maldición porque eres una sombra de gigantes", dice. "Estoy feliz de haber podido llevar su legado. Al conocerlas me preguntan '¿Qué habría dicho diana, qué habría dicho la reina?". El motivo por el que ha decidido contar todos estos episodios es porque está enfermo. "Tengo cáncer, pero a través del cáncer he aprendido a contar la verdad. Cuando yo ya no esté la verdad permanecerá", aclara,