El guardián de los secretos de Lady Di carga contra Harry: "Ha vendido su alma al diablo"

Paul Burrel, el que fuera mayordomo de la princesa Lady Di, no quiere dejarse nada en el tintero. No está dispuesto a callarse casi ningún secreto sobre ella con el único objetivo de que el mundo entero conozca la verdad, eso sí, tiene una promesa que no piensa romper. "Tengo secretos que he mantenido. Les prometí a William y a Harry que hay cosas que yo nunca contaré a nadie. (...) les dije que defenderé su memoria hasta que me muera", dice en 'Viajando con Chester' ante un Risto Mejide atónito. Un compromiso que no piensa romper, a pesar de lo que piensa en la actualidad de Harry de Inglaterra. Aunque en un principio creyó que él y Meghan estaban tomando una buena decisión al alejarse de la primera línea mediática, su forma de pensar cambió poco tiempo después. ¿La razón? Que ambos firmaran un documental con Netflix y un libro en el que destaparon todos los secretos de la corona británica.

"Harry era en revoltoso, el terror del palacio. Nunca era el tranquilo. Es el niño al que siempre decían 'tu hermano sería rey'...él se da cuenta de que su hermano tendrá mucho más que él a lo largo de su vida. Pensé que estaba siguiendo los mismos pasos que su madre, que quería tener una vida tranquila, lejos de los focos de atención. El libro lo cambió todo. Una pareja que quiere privacidad y quiere realmente mantenerla a fondo, de repente invitan al mundo entero y a Netflix a su casa para contar secretos de su familia y les dan millones por ellos. Ha cruzado la línea de la lealtad y ha pasado al mundo de la celebridad, pero ese no es su mundo. Ha entrado en ese mundo y ha vendido su alma al diablo", asegura Paul. Él, por su parte, considera que este paso al frente ha sido una mala decisión, de hecho, compara a Harry y a Guillermo, dos vidas que podían ser similares, pero que ahora se encuentran la una de la otra en las antípodas. "Kate y Guillermo todavía tienen mucha privacidad, siguen siendo rey y reina y están impolutamente limpios", añade.

Además, la que fuera la mano derecha de Lady Di no está de acuerdo con todos los temas que Harry trata en su libro, intimidades que él cree que deberían de haberse quedado guardadas en un cajón. "Habla de su pene, de perder la virginidad. No es el príncipe que yo conocí. Su madre jamás hablaría de cosas privadas, es un ataque a la institución...tiró de la alfombra en cosas privadas antes de que muriera la reina", comenta indignado. Pero, ¿existe la posibilidad de que Harry vuelva a ser uno más en la familia real y su hermano olvide lo dicho sobre él? Paul cree que no. "Hay una fractura entre los hermanos que ha crecido tanto que no creo que se pueda superar", mantiene.

Paul considera que es un desagradecido, ya que ha sido un privilegiado a nivel económico, algo que él considera que no está teniendo en cuenta. "Soy el único que le contó cuentos cuando era pequeño, el que le mimaba...Harry has tenido una vida muy privilegiada, has tenido millones de dólares en una casa preciosa de california. no has tenido la dureza de la vida, no la has conocido...", ha deslizado. Considera que se ha equivocado y que debería de pedir perdón a los suyos, algo que se desconoce si algún día sucederá.