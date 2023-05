El divertido cameo de Camilla y Carlos III en 'American Idol'

La Coronación ha hecho posible lo que muchos creían imposible. Y es que Camilla y Carlos III han hecho un cameo en el exitoso programa 'American idol', donde bromearon con Lionel Richie y Katy Perrry, dos de sus 2.000 invitados. Ambos acudieron a la Abadía de Westminster para asistir a un momento histórico que el pasado 6 de mayo obtuvo más de 20 millones de espectadores en Reino Unido, siendo ellos quienes han logrado que durante unos minutos hicieron gala de su humor en un horario de prime time y lejos de cualquier acto oficial. "Sólo quería saber cuánto tiempo van a utilizar esta sala", preguntaba Carlos, dejando boquiabiertos a todos. "¡Tenemos que entregar la habitación de inmediato!", respondió el artista siguiendo la broma del hijo de Isabel II.

Después de que Katy Perry y Lionel Richie actuaran en el concierto conmemorativo de su Coronación, Carlos III Y Camilla les han devuelto el favor regalándoles un momentazo televisivo. "Muchas por vuestra fantástica actuación y Katy, maravillosa", deslizó el Rey, palabras de agradecimiento que ni mucho menos quedaron ahí. Prueba de ello que Camilla compartiera su actitud y aplaudiera el look elegido por Katy, algo que le hizo sonrojarse al venir este piropo de un miembro de la realeza. "Me encantó tu vestido", dijo la consorte, gesto que no ha pasado desapercibido en sus redes sociales.

Poco después la chanza continuó entre Richie y el Rey, pues ambos bromearon también sobre la fiesta que estaba teniendo lugar. "Entendemos que hay una fiesta", preguntó el cantante, a lo que Carlos respondió como si ignorara la celebración: "Ah, ¿escuchaste sobre eso?". "Bueno, estás organizando la fiesta justo al lado", declaraciones tras las que confirmó que eso "era correcto". Aunque tanto Richie como Katy tenían que trabajar, prometieron que tras 'American Idol', se unirían a esta fiesta que ninguno de ellos podrá olvidar.

Numerosos usuarios de redes sociales se mostraron atónitos al verles en pantalla. Así lo demuestran los mensajes que figuran en la red social del pajarito, donde incluso se llegó a pensar la posibilidad de que "eran imitadores de la Casa Real". "¡Por un segundo, pensé que eran imitadores reales! ¡Eso fue genial, el rey Carlos preguntando cuándo terminarían con la habitación fue lo mejor!" o "Creo que es genial que se hayan tomado el tiempo antes de la fiesta posterior para tener una aparición especial en su programa, ¡ya que hicieron un espectáculo increíble para ellos!" son solo algunos de los comentarios de usuarios que existen en la Red.