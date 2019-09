‘Suits’ ya ha llegado a su fin. La ficción de la que formó parte Meghan Markle se ha despedido de los espectadores y, como era de esperar, la duquesa de Sussex ha estado muy presente. Pese a que los creadores de la serie asegurado que era muy complicado que volviera a aparecer, el personaje al que daba vida la mujer del príncipe Harry ha regresado.

El último episodio de la serie de abogados le ha rendido un bonito y simpático homenaje a la que fuera su personaje más memorable. Los creadores la han incluido en uno de los diálogos y este, desde luego, no ha pasado desapercibido.

Minutos antes de la boda de Louis (Rick Hoffman), este mantiene una conversación con Harvey (Gabriel Match). “Espera un segundo, ¿llevas un chaqué?”, le pregunta Harvey. “Por supuesto. Y francamente, me decepciona que tú no lo lleves”, le responde el novio. “Louis, es que tú no eres el príncipe de Inglaterra”, responde el segundo.

Este no es el único guiño que la serie ha tenido a Meghan Markle en su última temporada. Para ponernos en contexto, después de que se conociera la relación entre Markle y el nieto de Isabel II, la ahora exactriz abandonó la ficción. Los creadores decidieron que su personaje, Rachel Zane, se marcharía a otro lugar. Para ello, casaron a su personaje con Mike Rose y ambos pusieron rumbo a Seattle. Allí, crearon su propio bufete de abogados. En uno de los episodios, Patrick J. Adams, quien da vida al marido de Meghan Markle en la ficción, regresa asegurando que su mujer sigue en Seattle. «Si te cuento lo bien que le va, seguramente ni me creerías«, es lo que contesta cuando le preguntan qué tal le va al personaje de la duquesa de Sussex. Un claro y divertido guiño a la vida actual que lleva Meghan Markle.

