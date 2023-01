El príncipe Harry ha vuelto a la carga. A la espera de que su controvertida biografía ‘Spare’ salga a la venta, el 10 de enero, el hijo del rey Carlos III ha ofrecido una entrevista en el canal británico ITV y lo ha hecho junto a su amigo, el periodista y novelista Tom Bradby. Nuevamente ha tratado en profundidad sobre la ruptura en el seno de la Familia Real británica y ha sido muy duro contra su padre y su hermano, el príncipe Guillermo.

Harry ha acusado a la familia de «meterse en la cama con el diablo» con el único objetivo de renovar la imagen de la corona. También ha señalado que no existe ninguna voluntad de reconciliarse. Ha afirmado que quiere a su padre y a su hermano, pero se mostraba muy duro con ellos: «Por el momento, no los reconozco, tanto como ellos probablemente no me reconozcan». Tampoco está de acuerdo en cómo se está gestionando esta crisis institucional en la realeza británica. «La honestidad está quemando puentes. Ya sabes, el silencio solo permite que el abusador abuse. ¿Derecho? Así que no sé cómo permanecer en silencio mejorará las cosas. Eso es genuinamente lo que creo».

El príncipe Harry reconoce que la familia está rota

«Nunca tuvo que ser así», afirmaba el príncipe Harry sobre el momento de ruptura total que atraviesa la corona. Él ha acusado a la familia de no tener «ninguna voluntad de reconciliación». Según sus declaraciones, él habría intentando reconducir la situación. «He escrito cartas y enviado correos electrónicos a los distintos miembros de la familia. Quiero la reconciliación, pero primero debe haber algo de rendir cuentas. No puedes seguir diciéndome que estoy delirando y que soy un paranoico cuando todas las pruebas están acumuladas».

Asimismo, el duque de Sussex ha cuestionado cómo afrontó la paternidad en solitario Carlos III: «Nunca estuvo hecho para ello». Sin embargo, reconoce que para «ser justos, lo intentó». Durante la entrevista se ha pronunciado sobre Camilla negando que los comentarios vertidos en el libro hacia ella sean «mordaces». Acusa a la Reina consorte de filtrar ciertas informaciones a la prensa. “Empezaron a aparecer historias por todas partes en todos los periódicos sobre conversaciones privadas, historias que contenían detalles muy precisos, ninguno de los cuales procedían de Guillermo, por supuesto. Solo pudieron haber sido filtrados por la otra persona que estaba presente’.

La mala relación entre Kate Middleton y Meghan Markle

El príncipe Harry también ha hablado de las tiranteces que siempre han mantenido su mujer, Meghan Markle, y su cuñada, Kate Middleton. Ha subrayado que «jamás se llevaron bien». Además ha afirmado que la duquesa de Sussex fue víctima de «estereotipos» por parte de los distintos miembros de la Familia Real debido a que era una «actriz estadounidense birracial».

El hijo pequeño de Carlos III ha descrito la relación de su mujer con su cuñada como conflictiva. «Siempre esperé que los cuatro nos lleváramos bien». Una realidad que no pudo ser. También ha afirmado que Kate Middleton exigió una disculpa por parte de Meghan cuando en un momento de olvido esta dijo que la mujer de Guillermo tenía un «cerebro de bebé». Además, ha contado una anécdota en la que la princesa de Gales se enfadó mucho con la exactriz durante una cumbre. Fue entonces cuando agarró los bordes de una silla con tanta fuerza que sus dedos se quedaron blancos.