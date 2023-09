El jersey más mítico de Diana de Gales, vendido: la cifra astronómica que han pagado por él

Diana de Gales dejó una grandísima huella también en cuestiones de estilo. Lady Di ha sido una de las mujeres más imitadas, dando igual los años que pasen de su repentina desaparición. 26 años después de su muerte, se siguen subastando piezas que pertenecieron a ella y no, no solo hablamos de joyas. Hablamos de un jersey que la madre del príncipe Guillermo lució en un partido de polo en el que estaba acompañada de su entonces marido, el Príncipe Carlos, en el año 1981. Estaban recién comprometidos y ha superado incluso al vestido de gala diseñado por Edelstein, vendido en Nueva York. De color rojo, con estampado de ovejas y de la firma Warm and Wonderful, la prenda ya tiene nuevo dueño. Una puja que ha logrado hacer historia y que te detallamos a continuación, pues los detalles que la envuelven no tienen desperdicio. No solo por el suéter, sino por la novedad que ahora le ha hecho ser de nuevo noticia: el precio que han pagado por él.

El dinero que han pagado por el suéter de Diana de Gales

Este jersey de lana, que en su día perteneció a Diana de Gales, ha batido todos los récords, ya que nunca se había pagado tanto por un suéter vestido por ella. La pieza que fue descubierta por las fundadoras de esta marca de lujo en un ático, comenzó a recibir muchas ofertas. En concreto, 14. La primera de ellas se fijó en 80.000, pero se disparó hasta el 1,1 millones. Un increíble salto que en tan solo 15 minutos se disparó hasta tal punto que ahora copa titulares. Son muchos los que permanecen incrédulos tras conocer que alguien haya sido capaz de desembolsar ese dinero por un jersey de estampado arriesgado. Sin embargo, el mundo del coleccionismo es así.

La historia que esconde este jersey ha sido contada por las diseñadoras, las cuales también están sorprendidas por el revuelo que ha formado una pieza que para muchos es icónica. "Este pasado marzo, mientras estábamos hurgando en el ático buscando un viejo patrón, vimos una pequeña caja (...) Dentro, escondido junto a una colcha de algodón, estaba el jersey original rojo de ovejas de Diana de 1981", explicaron. Y es que Diana en su día lo devolvió porque sus puños tenían algunos hilos, por lo que les pidió o bien un remplazo o que se lo repararan. La respuesta de la marca fue precisamente tejerle uno nuevo completamente nuevo para ella.

El armario de Diana de Gales volvía a conquistar de nuevo esta semana. Esta vez eran tres vestidos de gala los que hacían que alguien pagara 1,6 millones de dólares en la casa de subastas Julien’s Auctions en California. Uno color rojo de Bruce Oldfield, otro blanco y negro de Catherine Walker y, por último una pieza negra y jade de la misma diseñadora.