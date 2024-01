El desapercibido gesto de la Reina Camilla en su nueva visita al Rey Carlos III en el hospital

Reino Unido está viviendo una situación insólita al tener a su Rey, Carlos III, y a su sucesor en el trono, el Príncipe Guillermo, de baja. El monarca se encuentra recuperándose de una operación debido a un agrandamiento de la próstata, mientras que su hijo está al lado de su mujer, Kate Middleton, después de que tuviera que pasar por quirófano. El goteo de información sobre el estado de salud de la Princesa de Gales es escaso, mientras que sabemos que el hijo de la fallecida Reina Isabel II se encuentra estable y hasta trabajando desde la cama. En medio de todo esto, este sábado, 27 de enero, la Reina Camilla ha vuelto al hospital para visitar a su marido. Una aparición que esconde un importante gesto.

La Reina Camilla ha aparecido muy sonriente en su segunda visita al Rey Carlos III al hospital. La hemos podido ver de muy buen humor, algo con lo que se sobrentiende que su marido evoluciona favorablemente y se está recuperando. No obstante, este acercamiento al centro hospitalario no es baladí. En concreto, con este sencillo (y desapercibido) gesto la mujer del monarca le da normalidad a la situación y evita cualquier tipo de habladurías sobre su salud. Hay que recordar que años atrás cuando la Reina Isabel II o Felipe de Edimburgo se encontraban en la misma situación acudían de manera solitaria y no se visitaban el uno al otro. Con la llegada del padre del Príncipe Guillermo al trono todo esto ha cambiado y ahora tratan de normalizar su estatus.

Se trata de la segunda visita que realiza la Reina Camilla al Rey Carlos III. El pasado viernes, 26 de enero, también estuvo presente en la clínica para estar a su lado nada más estuviera en planta. Era a primera hora de la tarde cuando la mujer del monarca abandonaba el hospital y lo hacía con mucha serenidad y tranquilidad. Una actitud con la que hacía hincapié en que todo había salido bien y que su marido se encontraba en perfecto estado.

El Príncipe Harry y Meghan Markle, acusados de "insensibles"

Los movimientos de cada uno de los miembros de la Familia Real británica están siendo observados con lupa. Especialmente, los del Príncipe Harry y Meghan Markle. Mientras que se especula si podrían viajar a Reino Unido ante la insólita situación que se ha dado, ellos siguen con su agenda ajenos a lo que está ocurriendo. Algo que les ha pasado factura. En concreto, los duques de Sussex viajaban hasta Jamaica y muchos la han tachado de "equivocada" debido a sus connotaciones políticas. El matrimonio visitaba el país para asistir al estreno de 'Bob Marley: One Love' y no dudaban en saludar al primer ministro, Andrew Holness, quien ha hablado abiertamente de acabar con la monarquía. Esta aparición llega en medio de la convalecencia del Rey Carlos III y el hermetismo sobre el estado de salud de Kate Middleton.