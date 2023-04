Carlos III y su idilio con Eurovisión: elige Liverpool para proyectar su Coronación

Todas las miradas están puestas en el próximo sábado 6 de mayo, día en el que se celebrará un hecho histórico: la Coronación de Carlos III y Camilla como Reyes de Inglaterra. Una cita que ambos esperan con ansias y que a la vez coincide prácticamente en el tiempo con otro gran evento: el Festival de Eurovisión 2023. El padre del Príncipe Guillermo y Harry es muy consciente de la situación y por ello ha expresado su deseo de que los seguidores del concurso puedan seguir en directo su Coronación en Liverpool, la sede del certamen.

Cuando comenzaron a conocerse algunos de los detalles de la Coronación de Carlos III y Camilla supimos que era su firme deseo de que se habilitaran pantallas por todo el Reino Unido para que los ciudadanos pudieran seguir en directo este día histórico. Coincidiendo en fechas con el Festival de Eurovisión, pues los primeros ensayos individuales de los países participantes tendrán lugar durante la primera semana de mayo, el Rey de Inglaterra ha incluido Liverpool entre las listas de ciudades en las que podrá seguirse la Coronación. En concreto, se utilizarán las pantallas del Eurovillage, una zona al aire libre con grandes pantallas para ver el Festival y donde se organizan conciertos, para que se proyecte el gran día de los Reyes de Inglaterra. Una ocasión perfecta para aunar los dos grandes eventos del años y construir así sinergias. En concreto, según aparece en el programa oficial, el Eurovillage abrirá a primera hora para "mostrar la cobertura en vivo de la BBC de la Coronación del Rey". Durante todo el día, la zona presenciará un alegre espectáculo de disfraces y coreografías de The Royalty Ball. Un show organizado por la Casa Suárez de Liverpool.

Carlos III está muy pendiente de todo lo que pasa este año en Eurovisión. Y no es para menos teniendo en cuenta que Reino Unido ha acogido el certamen musical europeo al no poderse realizar en Ucrania. El Rey de Inglaterra visitará el próximo miércoles 26 de abril las instalaciones del M&S Bank Arena de Liverpool para encender por primera vez las luces del escenario del Festival. Se trata de una visita en la que estará acompañado por Camilla y en la que conocerán personalmente a Mae Muller, la representante del país, así como a los presentadores del mismo. Una visita que pone de relieve una más el compromiso de las monarquías con el concurso. En 2021, era el propio Guillermo de Holanda quien supervisaba personalmente la construcción del escenario de Eurovisión. Tiempo atrás hemos podido ver a los Reyes de Suecia, así como los de Noruega también involucrados cuando el concurso se ha celebrado en sus respectivos países.

Carlos III y su encuentro con los representantes de Alemania en Eurovisión

En su primera visita oficial como Reyes de Inglaterra, Carlos III y Camilla visitaron Alemania y en su última parada, Hamburgo, conocieron personalmente a Lord of the Lost, el grupo que representará al país en Eurovisión 2023. Su encuentro duró apenas unos minutos, pero sirvió para que el padre de Guillermo y Harry pusiera de relieve que conocía que el Festival se celebraba en Reino Unido y en Liverpool. Además, no dudó en desearles buena suerte. Un momento que corrió como la pólvora por las redes sociales y que fue Trending Topic entre los seguidores del concurso.