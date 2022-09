Un día después de su proclamación como Rey de Inglaterra, Carlos III ha regresado al Palacio de Buckingham para continuar con sus reuniones con diferentes personalidades políticas. A su llegada a la que será su residencia oficial en Londres en los próximos días, el monarca ha roto a llorar al ver la ovación que ha recibido de las miles de personas que se han congregado a las puertas.

