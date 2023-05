Carlos III quiere evitar que sus nietos "cometan los errores que él cometió"

El Rey Carlos III está muy pendiente de los tres hijos de los Príncipes de Gales y desea que tengan una vida lo más normal posible para que no cometan los mismos errores que él.

El pasado 6 de mayo todas las miradas estuvieron puestas en Londres con motivo de la Coronación de Carlos III y Camilla. Un evento histórico que dejaba varios momentos para la eternidad y con el que se abría una nueva etapa dentro de la monarquía británica. En medio de su particular retiro, ha trascendido el deseo que tiene el Rey de Inglaterra sobre sus nietos, los hijos del Príncipe Guillermo y Kate Middleton.

Carlos III quiere que el Príncipe Jorge, la Princesa Charlotte y el Príncipe Louis "crezcan lo más normal posible" para que así no puedan comentar "los mismos errores que él cometió", aseguran en el 'DailyMail'. Así lo explicaba Chandrika Kaul, profesora de Historia Moderna en la Universidad de St Andrews, en el documental que se emitía el sábado, 20 de mayo, en Channel 5 sobre los nietos del Rey. En concreto, esta experta real afirmó que lo único que desea el monarca es que los tres hijos de los Príncipes de Gales tengan la confianza necesaria para conseguir todo aquello que quieran. "Creo que el Rey Carlos está muy interesado en que sus nietos no cometan los errores que creo que él siente que cometió, en particular cuando se trataba de asuntos del corazón", asegura la profesora.

Según esta experta, el Rey Carlos III ha aprendido de todo lo que le ha ocurrido en su pasado, cuando admitió haberle sido desleal a Diana de Gales, y no quiere que las nuevas generaciones de la realeza lo repitan. "Lo que quiere es ayudar a sus nietos a crecer de la forma más normal posible y crear seres humanos más completos que no teman a sus emociones y que tengan la confianza de casarse con quien quieran, tener una vida personal feliz, exitosa y plena", cuenta. Tal y como recoge el 'DailyMail', otros expertos en realeza, como la locutora escocesa Ayesha Hazarika, sugieren que estos cambios y esta normalidad van a garantizar el futuro de la Monarquía. Además, también le quitan peso al comentado papel de "reemplazo" que desempeñan los hermanos del Príncipe Jorge. Algo que ya criticó el Príncipe Harry en su explosivo libro de memorias.

Carlos III y su conexión con el Príncipe Guillermo

En el día de su Coronación, Carlos III dejó a la vista de todos el gran cariño que le guarda a su hijo mayor, el Príncipe Guillermo. El Príncipe de Gales se arrodillaba para jurarle su compromiso de sangre, un momento cargado de simbolismo en el que le prometía lealtad, fe y verdad. La emoción de la situación provocó que el monarca le susurrase un "gracias, William", totalmente conmovido, cuando su hijo se incorporaba para darle un cálido beso en la mejilla.