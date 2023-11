Reino Unido se viste de gala para celebrar el 75 aniversario de Carlos III. Un momento señalado en la agenda oficial de los monarcas ingleses como ya sucedía cuando se acercaba la fecha del cumpleaños de la reina Isabel II. Ningún agasajo es suficiente en la nación insular para homenajear a los monarcas. Ahora es su hijo quien se lleva todos los honores, como manda la tradición. Atrás quedaron sus fiestas más privadas en el palacio de Buckingham, cuando Carlos reunía a personalidades del mundo de las artes y la música para celebrar su nueva vuelta al mundo. Ahora, con toda la pompa que caracteriza a la casa real británica, las festividades son otras, pero sin que eso signifique prescindir de las sorpresas. Este lunes el rey ha recibido su primer regalo que le ha sacado un sinfín de divertidas muecas.

75 años del rey que tuvo que esperar 74 para serlo

El pistoletazo de salida a las celebraciones por el 75º aniversario de Carlos III ha comenzado un día antes del esperado día. El hijo de la Reina Isabel II y Felipe de Edimburgo vino al mundo el 14 de noviembre de 1948 para darle un más que esperado heredero a la corona británica. Es el 62º monarca que ocupa el trono de Reino Unido en 1.200 años de historia aunque, para ello, ha tenido que esperar 74 años. El fallecimiento de su madre el 8 de septiembre de 2022 le colocó al frente de la familia real de Reino Unido y con el desafío que darle solidez en medio de su distanciamiento con el príncipe Harry.

El monarca ha presidido este lunes a un peculiar 'baile del té' que ha tenido lugar en los jardines de su casa de Highgrove. Ahí se ha reunido con miembros de la Fundación del Príncipe que, recientemente, cambió su nombre a Fundación del Rey. También ha asistido un nutrido grupo de locales que también celebraban su 75 aniversario. El exmarido de Diana de Gales se ha mostrado de lo más cercano con los invitados, con quienes ha compartido charlas y corrillos discernidos. Y té, por supuesto. La bebida por antonomasia de los ingles. Visiblemente sonriente, Carlos III ha recibido el cariño de los asistentes que no han parado de felicitarle.

En un momento de la especial cita, los flamantes invitados han sacado una espectacular tarta de tres pisos para homenajear al cumpleañero. Carlos III se ha mostrado muy sorprendido con el bonito detalle, que ha recibido con las manos abiertas (ejemplo de ello, la imagen que antecede). No es para menos. El dulce era una auténtica obra de arte, en la que no ha faltado el recordatorio de su 75 cumpleaños. Ni corto ni perezoso, el monarca no ha dudado en cortarla él mismo con un gran cuchillo ante la atenta mirada de los ahí presentes. Y degustarla, por supuesto.

Las festividades de su aniversario continuarán al día siguiente con un esperado lanzamiento. Coincidiendo con el día de su cumpleaños, el padre del príncipe Guillermo lanzará oficialmente el Coronation Food Project, una iniciativa que sella su compromiso medioambiental y que incide en frenar el desperdicio de comida. Para celebrar la inauguración de este proyecto, está previsto que Carlos y su mujer Camilla acudan a un centro de redistribución de excedentes de alimentos cerca de Londres.

Tras este compromiso matutino y una recepción en el palacio de Buckingham, Carlos III y su familia celebrarán una fiesta privada y en la más estricta intimidad. Esto por la noche. Amigos y familiares están convocados a esta velada que ha organizado la reina Camilla. Todos menos los duques de Sussex (Harry y su mujer Meghan Markle) a quienes no se les ha extendido la invitación.

