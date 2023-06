Carlos III, a caballo, preside su primer Trooping the Colour como Rey de Inglaterra

El Rey Carlos III está dispuesto a romper con algunas tradiciones durante su reinado. Ya lo pudimos ver durante su Coronación cuando le dio su lugar a los nietos de la Reina Camilla o cuando recientemente ha renunciado a una de sus fincas de Gales para recortar los gastos de la monarquía. A este respecto, el Rey de Inglaterra ha vuelto a marcar un hito histórico en el tradicional Trooping the Colour, el desfile que marca de manera oficial su cumpleaños. El soberano se ha convertido en el primer monarca en más de 30 años que participa activamente en él montado a caballo.

Desde hace 260 años, el desfile de Trooping the Colour marca el cumpleaños oficial del monarca de Reino Unido. en su primer desfile como Rey de Inglaterra, Carlos III ha montado a caballo participando así en él. Se trata del primer monarca que lo hace en más de 30 años. Ha hecho el saludo real como Coronel en Jefe de los siete regimientos de la División de la Casa Real durante la ceremonia, que ha tenido lugar en Horse Guards Parade. El Príncipe Guillermo, la Princesa Ana y el Príncipe Eduardo también han hecho el recorrido a lomos de sus caballos. La última vez que vimos a un monarca montando a caballo durante este tradicional desfile tuvo ligar en 1986, cuando la Reina Isabel II fue a lomos de Burmese, un regalo de la Real Policía Montada de Canadá y uno de sus corceles favoritos. Después de esta aparición, la madre del Rey Carlos III optó por participar en Trooping the Colour en carruaje.

El tradicional desfile ha comenzado desde el Palacio de Buckingham y ha recorrido el Mall hasta llegar a Horse Guards Parade. Ha sido en esta última localización donde el Rey Carlos III ha sido recibido con un saludo real y ha pasado revista. Más tarde, junto al resto de su familia, el monarca ha contemplado el desfile aéreo. Hay que destacar que los grandes ausentes de la cita han sido los duques de Sussex, Harry y Meghan Markle. Se trata de la primera vez que el hijo pequeño de Diana de Gales no está presente en este evento familiar. En 2022 sí estuvo, aunque se mantuvo en un estricto segundo plano. No obstante, 'Daily Mail' ha avanzado que en esta ocasión el matrimonio no ha sido invitado a la celebración. El Palacio de Buckingham no ha confirmado ni desmentido la información.

La Reina Camilla se lleva todas las miradas en Trooping the Colour

Aunque Carlos III ha tenido un gran protagonismo, lo cierto es que la Reina Camilla se ha llevado todas las miradas debido a su look elegido para la ocasión. En concreto, la mujer del Rey de Inglaterra ha lucido un simbólico vestido de seda roja inspirado en el uniforme de la Guardia de Granaderos. Cuenta con todo tipo de detalles como el bordado en lingotes de oro en el cuello. La monarca ha complementado el look con una boina negra con un penacho de plumas, en un claro guiño a las pieles de oso que lleva el regimiento.