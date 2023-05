Camilla y su gesto de miedo en el momento de imponerle la corona

Uno de los deseos de Isabel II antes de fallecer era que Camilla se convirtiera en reina consorte. "Mi sincero deseo es que, cuando llegue ese momento, Camilla sea conocida como reina consorte mientras continúa con su propio servicio leal", dijo en 'The Mirror', palabras que emocionaron y conmovieron a su nuera. Pues bien, este sábado 6 de mayo se ha hecho realidad la voluntad de doña Isabel al coronarse a Carlos III, un momento histórico que te hemos relatado en SEMANA. Será justo tras la coronación cuando el Palacio de Buckingham cambie el título a la esposa de Carlos, pero esta vez de manera oficial. Mientras ella se colocaba el pelo, le han dispuesto la corona, cuyo peso superaba el medio kilo, en concreto, 600 gramos. Visiblemente incómoda y por miedo a que se cayera, caminaba con un tremendo cuidado por la abadía. De hecho, apenas se movía, a pesar de todos los ensayos realizados hasta el momento.

La corona de Camila es de plata bañada en oro, tiene más de 2.200 diamantes y está cargada de significado. Al igual que la de Carlos III, cuyo peso era mucho mayor: más de 2 kilos. Camilla ha sido "ungida, coronada y entronizada", eso sí, en una ceremonia mucho más sencilla que la de Carlos en la Abadía de Westmister y en la que no tendrá que hacer juramento al tratarse de una reina consorte. En su caso, se le ha impuesto una corona, esta vez la de la Reina María, la cual está fechada en el año 1911 y que ella ha elegido "por ser más sostenible". Este título se traduce en un rol de apoyo al rey y Reino Unido es el "título real británico creado para la mujer del monarca del país", aunque tendrá poderes limitados. No compartirá con Carlos III ni poderes políticos, ni militares, pero a sus 74 años puede presumir ahora de ser la "reina consorte". Sin funciones específicas, se espera que sea ella quien acompañe a su esposo en actos oficiales y quien le sustituya cuando él no pueda asistir por cuestiones de agenda.

Ella ha tenido un momento relevante durante la Coronación de Carlos III, instantes que no han pasado desapercibidos en redes sociales, al igual que tampoco la túnica que los dos han lucido durante este evento histórico después de ser coronados. Pero nosotros nos centramos en la que se ha enfundado Camilla, pues era tremendamente especial. Está bordada a mano por la Royal School of Needlework con hilo de oro y con ella representa los símbolos significativos de la naturaleza. Este bordado tiene un significado especial, ya que se han bordado lirios de los valles en las túnicas. Es la flor favorita de la Reina Isabel y también estuvo presente en el ramo de novia de la ahora Reina consorte cuando se casó con el entonces Príncipe de Gales en 2005 en Windsor.

La negativa valoración de Camilla

Aunque su imagen ha mejorado para la sociedad británica, solo el 38 por ciento de los ciudadanos tienen una valoración positiva de ella. Camilla no suele aprobar en popularidad, tal y como han revelado numerosas encuestas a lo largo de los años. Si bien ella se esfuerza en renovar su imagen, lo cierto es que no ha logrado lo esperado.