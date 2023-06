Camilla le roba todo el protagonismo a Carlos III en el tradicional Trooping the Colour

Este sábado, 17 de junio, ha tenido lugar en Londres el tradicional Trooping the Colour, el desfile que marca de manera oficial el cumpleaños del Rey Carlos III y su primero como monarca. Como no podía ser de otra manera, el padre de Guillermo y Harry ha marcado un hito histórico puesto que ha participado activamente en él montado a caballo y pasando lista a las tropas. Sin embargo, a pesar de su importante papel en esta celebración, la Reina Camilla le ha robado todo el protagonismo y ha acaparado todas las miradas.

La Reina Camilla se ha convertido en una de las grandes protagonistas de este Trooping the Colour, a pesar de que Carlos III iniciaba el desfile a lomos de su caballo. Algo que no pasaba desde hace 30 años, cuando su madre, la Reina Isabel II, hacía lo propio antes de optar por desfilar en carruaje. En este sentido, la mujer del Rey de Inglaterra ha despertado pasiones gracias a su look elegido para la ocasión. En la carroza junto a Kate Middleton y sus tres hijos, la monarca rendía homenaje a la Guardia de Granaderos.

La Reina Camilla ha lucido un vestido abrigo rojo de inspiración militar que ha llamado la atención de todos. Se trata de un estilismo confeccionado en seda por Fiona Clare y que está adornado por las insignias y condecoraciones propias de la coronel honorífica de los Granaderos. Para completar el look, la mujer de Carlos III se ha decantado por un tocado de Philipe Treacy que simboliza a las míticas boinas militares que llevan los soldados y que está adornado con una pluma.

A pesar de encontrarse en un estricto segundo plano, lo cierto es que Camilla brilla con luz propia en todas sus apariciones tras su Coronación. La prueba está en su look de inspiración militar elegido para la ocasión y que ha conseguido ensombrecer a la propia Kate Middleton. A pesar de que era difícil puesto que la Princesa de Gales optaba por un llamativo total look en verde esmeralda de Andrew Gn.

El regalo de Carlos III a Camilla antes de Trooping the Colour

Horas antes de que tuviera lugar el tradicional Trooping the Colour, el Rey Carlos III otorgaba a su mujer, la Reina Camilla, "la más antigua y noble Orden del Cardo". Se trata de una orden que puede dar el monarca sin la necesidad de que la revise el primer ministro y es una distinción con la que se premia a la valentía en Escocia. Fue en 1987 cuando la Reina Isabel II determinó que las mujeres también podían ser investidas en esta orden. Esta distinción también le ha sido otorgada años atrás al Príncipe Guillermo y la Princesa Ana.