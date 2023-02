Camilla le roba el protagonismo a Carlos III mostrando su versión más tierna

La Familia Real británica sigue acaparando todas las miradas. Desde que saltara la supuesta deslealtad del príncipe Guillermo a Kate Middleton han sido muchas las noticias en torno a ellos, sin embargo, ahora son el centro de atención por un motivo bien distinto. El Rey Carlos III y la Reina Camilla han organizado una recepción en Clarence House en Londres para celebrar el segundo aniversario de 'The reading room', la sala de lectura. Aunque los dos estaban presentes, hay un detalle por el que ha eclipsado al monarca. ¿El motivo? La actitud tan tierna que ha mostrado durante el acto y es que se ha deshecho en caricias con la mascota de un ilustrador llamado Charlie Mackesy. Camilla y Barney, el nombre del perro, se muestran cómplices, aunque el pequeño can no salga de su transportin en ningún momento. Ella le toca su cabeza, le susurra y deja ver el cariño que siente por los animales, al igual que la Reina Isabel, que sentía verdadera pasión por ellos. Parece que no hay nada más a su alrededor, gesto que ha sorprendido a los invitados al acto.

Camilla Cornualles es una apasionada de los animales, de hecho, tiene varios perros como Beth, a quien incluso se ha llevado a algún acto en el pasado. Se le ha visto más de una vez con mascarilla con huellas de perro, broches con forma de cachorro u otros detalles que reflejan que su gusto por los perros incluso a veces se cuela en su vestimenta. Hasta hace poco tenía dos hembras de la raza jack russel terrier, quienes tienen acceso a cada estancia de su casa, excepto la cama. Es patrocinadora de centros de rescate y refugio de animales y de nuevo ha demostrado que el amor que siente por los perros es imposible de disimular. Eso le representa y no quiere estar encorsetada, a pesar de su papel real.

Mientras Camilla ha pronunciado un discurso, Carlos se muestra en un segundo plano, tal y como puedes ver en las imágenes de este artículo. Ella se ha limitado a ensalzar el poder de la literatura, donde ha demostrado ser una excelente anfitriona. "Con su extraordinario poder para educar e inspirar, los libros, de autores de todo el mundo, han enriquecido mi vida desde que era una niña. Por lo tanto, ha sido un gran placer ver crecer mi sala de lectura a lo largo de los años hasta convertirse en una próspera comunidad de libros. Espero que nosotros, junto con nuestros socios, podamos fomentar en adultos y niños por igual un amor por la literatura de por vida y conectar a más personas con esa magia especial que solo se puede encontrar en las páginas de un libro", dice la reina consorte.

Carlos ha dejado que sea Camilla quien asuma el rol protagonista, pronuncie un discurso y sea quien acapare todas las miradas. El objetivo estaba claro: fomentar el saludable hábito de la lectura. Es uno de sus proyectos más ilusionantes, ya que a través de él recomienda sus libros favoritos. Tienen página oficial, cuenta de Instagram y suele estar actualizado, lo que hace que sean muchos los curiosos que la visiten. Camilla vuelve a romper esquemas, siendo el primer miembro de la realeza que ha lanzado un club de lectura.