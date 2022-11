El evento organizado por la reina consorte, Camilla, que reunió a las royals europeas terminó rodeado de polémica. El Palacio de Buckingham ha confirmado que Lady Susan Hussey, madrina del príncipe Guillermo, ha renunciado a su cargo dentro de la Corona británica tras haber sido acusada de haber pronunciado unos comentarios polémicos que han sido tachados de racista. La que fuera dama de compañía de la reina Isabel II preguntó de manera insistente a la jefa de una organización benéfica sobre su procedencia. Un hecho que tuvo lugar en el acto organizado por Camilla en el Palacio de Buckingham relacionado con la lucha contra la violencia de género.

Camilla preparó una recepción como parte de la iniciativa ’16 días contra la violencia de género’ de la ONU a la que asistieron más de 300 invitados entre los que destacaban la reina Rania de Jordania, Matilde de Bélgica y la princesa Mary de Dinamarca, entre otros rostros conocidos. En mitad de este acto, una asistente del Palacio de Buckingham se acercó a Ngozi Fulani, jefa de la organización benéfica londinense Sistah Space. La asistente le preguntó de dónde era, a lo que ella contestó que la organización a la que representa tiene su sede en Hackney. Sin embargo, esto no era exactamente lo que la asistenta quería saber.

“¿De qué parte de África eres?» «¿De dónde vienes realmente?” “¿de dónde viene tu gente?” “¿cuándo viniste aquí por primera vez”, continuaba preguntando mientras Ngozi Fulani le revelaba que tenía nacionalidad británica y que sus padres llegaron a Reino Unido en los años 50. La última respuesta de la asistenta fue la que más enfadó a su interlocutora: “Sabía que al final llegaríamos. Eres caribeña”. Fulani le respondió: “No, señora, soy de ascendencia africana, ascendencia caribeña y nacionalidad británica”.

A pesar de que en su momento, la jefa de la organización benéfica londinense no contó nada durante lo ocurrido en el acto organizado con Camilla, este miércoles ha querido contar lo que ocurrió a través de las redes sociales: “Sentimientos encontrados sobre la visita ayer al Palacio de Buckingham. 10 minutos después de llegar, un miembro del personal se me acercó y movió mi cabello para ver mi placa con mi nombre. El resto del evento es un borrón”. Tras esto, transcribió la conversación que se produjo.

Mixed feelings about yesterday’s visit to Buckingham Palace. 10 mins after arriving, a member of staff, Lady SH, approached me, moved my hair to see my name badge. The conversation below took place. The rest of the event is a blur.

Thanks @ManduReid & @SuzanneEJacob for support🙏🏾 pic.twitter.com/OUbQKlabyq

— Sistah Space (@Sistah_Space) November 30, 2022