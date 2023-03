Frogmore Cottage ya no será nunca más el hogar de Harry y Meghan, y empezará a vivir dentro de poco el príncipe Andrés.

El príncipe Harry y Meghan Markle están viviendo una etapa de lo más intensa. Después del revuelo mediático que causó su docuserie en Netflix, ahora han vuelto a protagonizar un escándalo, ya que el rey Carlos III ha tomado la decisión de desalojarlos de Frogmore Cottage. Según el diario 'The Sun', el monarca desea que la que fue residencia de los duques de Sussex antes del 'Megxit' deje de tener cualquier vínculo con ellos. es más, tiene previsto entregarle las llaves de esta casa a su hermano, el príncipe Andrés. Al enterarse de que el soberano les deja sin casa en Gran Bretaña, el matrimonio no ha tardado en reaccionar. "Están atónitos", destaca el 'Daily Mail'.

Se trata de una casa que está ubicada muy cerca de los jardines del castillo de Windsor, en Frogmore Estate, un parque que es propiedad del monarca británico, y a una hora de Londres. Es una casa de campo inglesa del siglo XVII. Está rodeada de mucha vegetación, perfecto para así respetar su privacidad. Su nombre se debe a que durante muchos años estaba rodeada de ranas.

Una casa en la que vivieron Harry y Meghan con el pequeño Archie

La hemos podido ver en el documental de Harry y Meghan, ya que esta fue la casa en la que estuvieron viviendo cuando nació su primer hijo, Archie. Cuando se mudaron allí, el matrimonio hizo una reforma espectacular. Desembolsaron unos 2,6 millones de euros para ponerla a su gusto. La decisión del rey Carlos III de desalojarlos habría dejado a estos "atónitos". Tal y como indican en 'Spare', los amigos de la pareja deslizan que estos sienten que el rey ha aplicado "un castigo final y cruel" para "sacarlos de escena para siempre".

Desde el entorno de amistades de Megahn y Harry apuntan también a que estos están "aturdidos" por la decisión del rey Carlos de echarlos de Frogmore Cottage. "Su Majestad ha ofrecido las llaves al tío caído en desgracia de Harry, el príncipe Andrés", dicen en el citado medio. La prensa británica no duda en asegurar que la decisión del monarca tiene mucho que ver con el daño que han causado las memorias de Harry, 'Spare', a su popularidad dentro y fuera de sus país. Algo que, según una fuente próxima al Príncipe, no parece importarle a este: "Harry está muy feliz por el éxito del libro, no se arrepiente de ninguna de las revelaciones, y se siente aliviado de haber sacado su historia al mundo. Para él, la reacción del mundo ha sido increíble".

Meghan y Harry, en libertad

