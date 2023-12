El "aburrido" menú de la Familia Real británica por Navidad

Carlos III y Camilla celebran su primera Navidad tras su pomposa coronación hace unos meses. En estas fechas tan señaladas, el Rey de Inglaterra cenará en Navidad con 40 invitados, a los que les ofrecerá un menú tradicional que sigue la estela del que ofrecía la propia Reina Isabel II. El cocinero de la Familia Real británica ha revelado que para este día tan señalado en el calendario se dejan de lado los lujos y se cocinan sencillos platos.

"Los miembros de la familia real son aburridos cuando se trata de festividades. No hacían jamones ni nada, sólo pavos tradicionales", ha revelado Darren McGrady, un cocinero que estuvo durante 15 años trabajando bajo las órdenes de la Reina Isabel II. Según ha contado a 'Mirror', hacían tres pavos para la monarca y el resto de su familia en el comedor real. "Uno para los niños y luego más para los aproximadamente 100 empleados, así todos tenían un almuerzo de Navidad", recuerda.

Tal y como explica, este plato principal se sirve con puré de patatas asadas, castañas o relleno de salvia y cebolla. Todo esto aderezado con salsa de arándanos y salsa de pan. En el acompañamiento también se incluyen coles de Bruselas, zanahorias y chirivías asadas. Además, también se sirve un tradicional pudín navideño casero. Está rociado con brandy. "El mayordomo del palacio lo lleva, encendido, al comedor real", explica el chef. Un menú muy sencillo que dista mucho del glamour y la majestuosidad que estamos acostumbrados a ver en series y películas sobre la Familia Real británica.

Un menú que no tiene nada que ver con el que se ofrece en Zarzuela por Nochebuena. A este respecto, la cena del 24 de diciembre no es apto para todos los bolsillos y está diseñado por la Reina Letizia. Comienza la velada con unos entrantes entre los que no faltan el salmón ahumado, jamón ibérico, angulas, foie y pudín de marisco. El primer plato es una sopa de almendras; después se sirve un jugoso pavo relleno. El postre cuenta con fruta, dulces navideños y helado de café.

El segundo mensaje de Navidad de Carlos III como Rey de Inglaterra

Lo cierto es que todas las miradas están puestas sobre los invitados de Carlos III y Camilla por Navidad. Según ha trascendido, serán 40 personas las que pasen con ellos estas fechas tan señaladas. En un primer momento, se deslizó a la prensa que el Príncipe Harry y Meghan Markle estaban deseando pasar estas fiestas en Sandringham y hacer así que el monarca pasara más tiempo con sus dos hijos. Sin embargo, parece que volverán a causar baja en esta cita familiar. Será este 25 de diciembre cuando el Rey de Inglaterra se dirija a la nación y pronuncie su segundo mensaje de Navidad como monarca. No ha trascendido ningún avance de sus palabras, pero sí se sabe que ha sido grabado en uno de los salones principales de Buckingham, el que da al famoso balcón del palacio.