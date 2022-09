El pasado sábado 10 de septiembre, la familia de Isabel II se dio un baño de masas en las puertas del palacio de Windsor, adonde se trasladaron para ver las ofrendas florales y dedicatorias que miles de ciudadanos han dejado en homenaje a la que ha sido reina de Inglaterra durante 70 años. Allí pudimos ver al Príncipe Guillermo y su mujer, Kate Middleton, así como al Príncipe Harry de la mano de su esposa, Meghan Markle. Todos ellos se acercaron a los asistentes que se agolpaban en las inmediaciones del castillo. Con este gesto hecho mostrar a los británicos la unión y acercamiento de los dos hermanos, muy distanciados en los últimos años. Sin embargo, una iniciativa de la duquesa de Sussex llamó la atención del mundo entero. La estadounidense, no contenta con saludar a los presentes, se acercó a varias personas, con las que entabló conversación. Una de ellas es una joven con la que charló durante unos breves minutos, y a la que no dudó en abrazar públicamente. Esto provocó no pocas críticas, ya que según los expertos en protocolo ese gesto rompió el luto real.

Vídeo: People

Han pasado cinco días desde que Meghan Markle se fundiera en un cálido abrazo, pero hace unas horas el vídeo ha visto la luz. «Estábamos esperando a que viniera, y ella entró y me preguntó mi nombre y cómo estuvo mi día, cuánto tiempo estuve esperando”, ha contado la propia adolescente a la cadena de televisión CNN. “Le pregunté si podía darle un abrazo, y ella me devolvió el abrazo. Fue un momento increíble. Todavía estoy temblando. Realmente no puedo explicar cuál fue la sensación cuando lo hizo, pero fue realmente agradable”.

Habla la joven que abrazó a Mehgan Markle: «Quería abrazarla porque la admiro»

“Creo que sentí que necesitaba hacerlo de alguna manera”, ha explicado la joven que se fundió en un abrazo con Meghan. “Realmente quería al menos abrazarla porque la admiro de alguna manera, y sentí que era lo correcto. La muerte de Isabel II es algo tan triste y lo que está sucediendo ahora, también».

Aquel día, Meghan Markle se saltó el protocolo dos veces. Y es que además del momento que compartió con una joven, también accedió a la petición de un pequeño a las puertas del castillo de Windsor tras la muerte de Isabel II. Es algo que no debe hacer un miembro de la familia real durante el luto, pero muchos usuarios de las redes, donde las imágenes se han convertido en virales, han valorado de manera especial que dejara aflorar su lado más humano.

«¡Meghan es muy guapa! Por favor, dejad de culparla por todo, es exactamente lo que quieren las élites y los medios. Ella es humana y no es responsable de todo. En mi opinión, se está volviendo más interesante que el resto de los miembros de la familia real», opina una internauta. «Creo que el abrazo tan necesario fue genuino. Sin embargo, no estoy de acuerdo en que haya contado esas mentiras en Oprah, eso cambió mi forma de pensar», ha escrito otro. «La gente es demasiado dura con ella», es otro de los comentarios que se pueden leer en las redes.