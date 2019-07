Elisabeth de Bélgica (17 años) se viste como su madre (46 años)

La Familia Real belga celebró este domingo 21 de julio el Día Nacional de Bélgica y el sexto aniversario del rey en el Trono. Una ocasión perfecta para ver a los reyes Felipe y Matilde y a sus cuatro hijos juntos poco antes de que inicien sus vacaciones de verano. Pero si alguien llamó la atención entre todos fue la primogénita, la princesa Elisabeth, quien ya es toda una mujer capaz de eclipsar a su mismísima madre. Eso sí, sigue claramente sus pasos…

En la catedral de Bruselas

Los Reyes y sus hijos, Elisabeth, Gabriel, Emanuel y Eleonore, de 17, 15, 13 y 11 años respectivamente, asistieron por la mañana a un servicio religioso en la catedral de Bruselas, donde pudimos verles con sus mejores galas.

Una princesa elegante

Elisabeth, la heredera al Trono, caminaba al lado de su padre y fue objeto de atención por su estilo elegante y fashion, si bien algo más maduro de lo que podría ser recomendable para su edad (el próximo 25 de octubre cumplirá los 18 años).

De la firma Natan

La princesa eligió un vestido de gasa con estampado floral, de cuello alto con volantito y manga larga, combinado con la cartera y las sandalias en color azul pavo real. El vestido era de Natan, una de las firmas preferidas por su madre.

Inspirada por su madre

Matilde de Bélgica es una asidua a esta marca belga (haciendo patria con la moda) y sin duda esto debe de haber influido en su hija mayor. El caso es que la noche anterior la reina asistió junto a su marido, el rey Felipe, al concierto previo con motivo del Día Nacional belga, y para esta cita optó por un vestido largo de similares características. Lo curioso es que no era de Natan, sino de la firma Erdem.

Estilo clásico y dulce

El cuello alto y cerrado con volante, la manga larga, el estampado floral… Un estilo dulce y sin estridencias que encajaba a la perfección con su personalidad. Unos rasgos que también parece compartir su hija…

Clásica

Físicamente una mezcla perfecta entre padre y madre, Elisabeth está ‘despertando’ al mundo. En unos meses celebrará su mayoría de edad, pero lleva ya un tiempo participando cada vez más en los actos públicos de su país. De eso se trata. La futura reina de los belgas debe prepararse y sus padres se están ocupando seriamente de ello.

Más segura de sí misma

En este tiempo no ha pasado inadvertido el gran estirón de la joven. Ya no es aquella adolescente tímida a la sombra de los reyes; ahora se muestra mucho más segura, le encanta la moda y ya casi no se apea del tacón.

Una familia muy unida

Felipe y Matilde estaban de enhorabuena en una jornada festiva muy especial, pues también se conmemoraban sus seis años en el Trono. Hay que recordar que Felipe tomó el testigo tras la abdicación de su padre, el rey Alberto,

Maquillada de forma natural

Sandalias de ante y tacón alto

Cada día más cómoda con su papel público

Cómplice con su hermano Gabriel

Futura reina

Elisabeth se decanta por una imagen clásica como su madre, como lo demuestra este vestido de gasa y hasta la elección de las perlas como pendientes, lo cual choca un poco con su tierna edad. Matilde tiene 46 años y es lógico que se la primera musa de su hija. Seguro que le pide consejo a la hora de arreglarse y dar su mejor versión en sus funciones oficiales. Precisamente hace poco, madre e hija compartían un emocionante viaje solidario a Kenia. La princesa aún tiene mucho que aprender.