El meticuloso plan de Federico para evitar el divorcio de Mary de Dinamarca

Federico de Dinamarca y su esposa viven una crisis innegable. Su imagen como matrimonio se ha visto resquebrajada tras las fotos del heredero al trono danés junto a Genoveva Casanova. Una incómoda situación por la que están tomando decisiones de última hora. Así lo evidenciaba, por ejemplo, el hecho de que apareciera por sorpresa en el entrenamiento de la selección femenina de balonmano este fin de semana. Quiso evitar preguntas sobre la mexicana y, sobre todo, esquivar en qué punto se encuentra su relación después de este escándalo real que incluso ha salpicado a su madre, la Reina Margarita. Para que todo vuelva a la normalidad con Mary de Dinamarca se ha elaborado una estrategia que comienza fijando un plan para esta Navidad. Con ella pretende poner freno a la más temible de las opciones que se barajan: un posible divorcio.

La Navidad que han organizado para despedir el 2023 Mary de Dinamarca y Federico

Con la plena intención de pasar tiempo juntos y, sobre todo, mostrar unidad en el país escandinavo, Federico de Dinamarca y su familia viajarán al Palacio Real de Marselisborg en Aarhus. Si bien consta de dos plantas, tiene apartamentos privados en su interior, lo que hará mucho más llevadera la estancia. Eso sí, no será hasta finales de diciembre, en concreto el día 20, cuando la Reina entrará por la puerta de este castillo que alberga tantos secretos.

Desde el 2019, hace ya cuatro años, no se reúne la familia real al completo para despedir el año, lo que ayuda a hacerse una idea de lo importante que es este paso al frente. Así lo recalcan expertos en la Casa Real Danesa como la historiadora y experta real Emma Paaske, quien está convencida que lo que significa que ahora quieran hacer piña. "En cualquier caso, esto indica que la familia real quiere pasar tiempo junta. Es importante para ellos dar señal de unidad después de un año en el que ha habido más desafíos de los que la casa real estaba acostumbrada", explica.

La opinión de Jaime Peñafiel sobre Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova

Hay otros periodistas que opinan de forma contraria a los daneses. Nos referimos a Jaime Peñafiel, experto en realeza en España, y quien ha hablado sin filtros de Genoveva Casanova y Federico de Dinamarca. En su última aparición televisiva remarcaba lo que más le había molestado de esta amistad que saltó a la luz hace solo unas semanas. "Cogió un avión privado de la Casa Real para venir a Madrid y echar un polvo. Son los abusos que cometen los miembros de la Casa Real", espetó, provocando un gran silencio en 'Fiesta', espacio vespertino de Telecinco.

Aunque los protagonistas no han entrado en detalles, lo cierto es que las fotografías de ambos dejaban ver a Federico entrando y saliendo de la casa en la que Genoveva vive en Madrid durante un fin de semana. Las imágenes corresponden al mes de octubre, pero desde su publicación no se habla de otra cosa. Genoveva consciente del escándalo hizo las maletas y viajó al País Vasco, de donde apenas ha salido.

La ex de Cayetano Martínez de Irujo desde su retiro ha ido haciendo movimientos en sus redes sociales. Genoveva ha eliminado incluso su post más polémico, una imagen en la que le declaraba su amor a un hombre del que no decía su identidad. Era ahora cuando saltaban las alarmas y todo el mundo se preguntaba si se refería o no a Federico. Lejos de quedarse de brazos cruzados, Casanova borraba de un plumazo todo rastro de esta publicación en Trujillo, pero ¿qué decía en ella?

La misteriosa dedicatoria de amor de Genoveva Casanova

"¿Por qué te quiero? Me preguntas… Y si trato de definirlo con palabras, ¿se acercaría en algo a esas noches de sudor y hambre, a la angustia de tu ausencia, al cuchillo que me atraviesa en cada beso? ¿Puedo de alguna manera hacerte tocar todo el vacío al que me arrojo cada vez que te miro a los ojos? ¿O explicar cómo mi cuerpo se desvanece y se disuelve en tu boca y en tu aliento? ¿Por qué te quiero? Te amo porque sin ti no hay amor", escribió, un post que ya no está en el universo 2.0.