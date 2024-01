La emoción de la Reina Margarita de Dinamarca a pocas horas de su abdicación

Quedan pocas horas para la abdicación de la Reina Margarita de Dinamarca. Será este domingo, 14 de enero, cuando ceda el trono a su hijo, Federico, y a su mujer, Mary Donaldson. Antes de su gran momento, la Reina danesa se ha dirigido a la nación y la hemos podido ver completamente emocionada, casi sin poder hablar y al borde de las lágrimas.

Con motivo del fin de su reinado, que justamente coincide en el 52 aniversario del mismo, los canales estatales de Dinamarca emitieron un programa, con música en directo, homenajeando a la madre de Federico en un escenario instalado en Kongens Nytorv. Entonces, la Reina Margarita hacía una aparición especial, completamente emocionada, para dar las gracias a todas las personas que estaban en el evento haciendo frente a las bajas temperaturas. "¡Qué fiesta!", aseguraba emocionada por las actuaciones que estaba pudiendo ver.

La Reina Margarita, que se encontraba sentada en el salón del Palacio Christian IX, en Amalienborg, estaba visiblemente emocionada y mandaba un mensaje. "No sé ni cómo expresar mi agradecimiento por la fantástica fiesta que me estáis dedicando. Estoy casi sin palabras", decía con un nudo en la garganta y con los ojos visiblemente vidriosos. "Gracias desde el fondo de mi corazón a todos los que estuvieron esta noche, a todos los que llevaron a cabo este homenaje y a las muchísimas personas que estuvieron allí en esta tarde tan fría de enero en medio de Copenhague. Muchas gracias desde el fondo de mi corazón", aseguraba. Esta intervención de la monarca fue emitida en riguroso directo y no fue grabada.

La Reina Margarita de Dinamarca alega problemas de salud como el motivo de su abdicación

Esta ha sido su última aparición pública antes de la coronación de Federico de Dinamarca. Será este domingo, 14 de enero, cuando se convierta en el Rey danés durante una rápida reunión del Consejo de Estado. Tendrá lugar sobre las dos de la tarde. Esta abdicación se anunció a pocas horas de despedirse del 2023 y semanas después del escándalo de las fotos del Príncipe Heredero con Genoveva Casanova en Madrid. La monarca, en un mensaje destinado a la nación, alegaba que eran los problemas de salud y la edad lo que motivaba a que abdicara en su hijo Federico. "El 14 de enero de 2024, 52 años después de suceder a mi amado padre, dejaré el cargo de Reina de Dinamarca. Dejaré el trono a mi hijo, el príncipe heredero Federico. En 14 días habré sido Reina de Dinamarca durante 52 años. Tanto tiempo no pasa sin dejar rastro para ningún ser humano, ¡ni siquiera para mí! El tiempo pasa y las enfermedades aumentan.Ya no se pueden superar las mismas cosas que antes", aseguró. Unas palabras que no convencieron a muchos y con las que se sigue afirmando que la decisión está motivada por el escándalo de su hijo.