La Reina Letizia explora su lado más dulce siempre que tiene ocasión, sea la estación que sea. Revisamos su Vestidor para descolgar los modelos que más nos han impactado.

La Reina Letizia apostó en su última salida oficial por un look en rosa (abrigo, top y falda) con el que vuelve a su lado más dulce. Llevábamos una temporada de estilismos en tonos más oscuros y serios, así que solo podíamos alegrarnos. Y eso que el rosa, a priori, no es un color demasiado otoñal. Como las reglas están para romperlas, no hay inconveniente. ¿No es el blanco un nuevo must del invierno? Pues también nos lanzamos a ver la ‘vie en rose’ cuando nos apetece.

El rosa nos transmite dulzura, serenidad, feminidad, cierta paz… Y tampoco es la primera vez que se decanta por este tono. Es más, en el último año han sido muchas las ocasiones en las que lo ha lucido, con mayor o peor fortuna. Algunas de ellas han sido verdaderamente osadas o atrevidas a nivel de estilo. Del rosa empalagoso al rosa mezclado con un poco de rock, podríamos decir.

Doña Letizia ya acumula piezas rosas en el Vestidor como para tener solo una sección dedicada a ellas. Tiene preferencia por el rosa palo o cuarzo, en su versión más pálida, aunque también ha optado a veces por subir la escala hasta el rosa fucsia. Vestidos, pantalones y hasta corsés pueblan esas perchas como de algodón de azúcar. Repasemos todo ello, pero avisamos, cuidado con que se nos suba la glucosa…