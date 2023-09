La Reina Letizia viste de Zara: sus looks más copiados a buen precio

La Reina Letizia nos ha sorprendido en su última aparición pública con un estreno que pocos esperaban para una gala. Con su bonito (y barato) vestido verde de Zara para más señas. La marca insignia del gigante Inditex lleva años haciéndose hueco en el vestidor real hasta el punto de ocupar ya un considerable número de perchas. Cuando la soberana se viste de Zara suele brillar, pero además con la gran ventaja de que su presupuesto no se resiente. En este caso, aquello del 'bueno, bonito, barato' se cumple a rajatabla. Lo cual nos sirve para recordar... Estos son los looks más top con los que Letizia ha dado en el clavo confiando en la firma de Amancio Ortega.

El vestido largo aguamarina con el que entregó los Premios Retina Eco es solo el último ejemplo de una larga lista. De corte recto y con un original escote de nudo, este diseño costaba 39,95 euros. Es casi imposible lograr mejores resultados a mejor precio. Echando la vista atrás, vemos cómo la Reina Letizia se ha convertido en toda una maestra de las compras 'low cost', con Zara ocupando las posiciones de cabeza.

A lo largo de los años, la Reina Letizia ha estrenado un sinfín de diseños de la marca en un rango de precios que va desde los 13 euros hasta poco más de los 100 euros. No está nada mal, ¿no? Ella no solo viste de Zara en la intimidad, sino también en los eventos oficiales, lo cual ya dice mucho. No es necesario dejarse mucho dinero para vestir adecuada. Con ello sigue paseando la moda española con orgullo y además ejerce de embajadora ante otras 'royals'. Kate Middleton es otra asidua a la firma, no se sabe si por imitación, inspiración o simplemente gusto propio.

Ahora que Marta Ortega ha heredado la presidencia de Inditex de manos de su padre, Zara ha entrado en otra etapa y se ha relanzado aún más en el mundo. Doña Letizia no es solo fan de Zara, pues también suele tirar de otras marcas del grupo como Massimo Dutti y Uterqüe, pero es la matriz la que nos ocupa ahora.

Vamos a repasar los mejores estilismos que nuestra soberana ha conseguido buceando en sus colecciones. Ni qué decir tiene que siempre que la Reina ha estrenado algún modelo de Zara, este prácticamente se ha agotado en pocas horas. El llamado "efecto Letizia" continúa funcionando a la perfección. Letizia es copiada y se hace viral... Como queramos, pero el hecho es que el Zara aguamarina seguro que no será el último.

1 de 13 La Reina Letizia conquistó Nueva York con este diseño drapeado naranja de Narciso Rodríguez para Zara (139 euros) 2 de 13 La Reina Letizia, con un mini vestido de Zara de 30 euros durante sus vacaciones en Mallorca en 2022 3 de 13 En una audiencia en La Zarzuela con vestido de gasa de flores (49,95 euros) 4 de 13 Letizia, con vestido de tweed y escote bardot 5 de 13 Corto con estampado de flores en 2011 6 de 13 Un mono con apariencia de vestido que le costó 12,90 euros en rebajas en 2019 7 de 13 La Reina Letizia subió el tono con este blusón asimétrico y pantalón fluido de Zara 8 de 13 Abrigo rojo con mangas de volantes (79,95 euros) 9 de 13 Esta chaqueta étnica se la ha puesto con mucha frecuencia desde 2015 10 de 13 Letizia, con capa corta a modo de chaqueta por 59,95 euros 11 de 13 Blusa con volantes y pantalón culotte rosa palo (60 euros) antes del fenómeno Barbie 12 de 13 Con un bolso de piel roja con caras estampadas (69,95 euros) 13 de 13 La Reina Letizia, con chaqueta militar de Zara (79,95 euros)