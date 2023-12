La Reina Letizia lanza un recadito con el mensaje escrito dentro de sus nuevos zapatos

La Reina Letizia pisa fuerte, aunque últimamente también pisa más bajo. En el sentido físico, aclaramos. Su afición por los tacones mini ya es algo más que una cosa pasajera; es toda una tendencia de estilo que, poco a poco, está convirtiendo en una costumbre. En sus actos más recientes, la consorte se ha decantado por calzados de tacón de altura media, mucho más cómodo para que no sufran los pies. Y los suyos sufren, como ya sabemos, a causa del neuroma de Morton que padece. Sus últimas adquisiciones confirman un interesante giro: no tiene necesidad de subirse siempre a unos estiletos para ir guapa y elegante. Pero es que, además, nos aporta un plus, pues nos hemos encontrado una sorpresa 'oculta' que dice mucho de ella: un mensaje escrito en su interior que tiene todo el sentido y nos habla un poco más de su personalidad.

Hablamos en concreto de dos pares de zapatos de la firma española PINCKCHIC guagua. Unos en color burdeos, que estrenó en la última Apertura de la Legislatura, y otros iguales en negro, que lució hace solo unos días para una reunión con la FAD Juventud. En ambos casos, la Reina Letizia aposentaba sus pies sobre un mensaje escrito. Dice : "Lo que ves es lo que soy". Es una especie de lema de la marca, pero a nadie se le escapa que al elegirlos, la consorte también hace una especie de declaración de intenciones.

"Lo que ves es lo que soy", proclaman los zapatos de la Reina Letizia

En este sentido, el mensaje es de lo más simbólico. Mucho se habla de la Reina Letizia, pero solo unos pocos, los que pertenecen a su círculo más íntimo, sabe de verdad cómo es más allá de los eventos protocolarios. No deja de tener gracia que ella elija este modelo para pisar fuerte, cómodo... Y de paso aprovechar para lanzar un 'recadito' a navegantes. Aunque sea para su intimidad, pues no estas palabras no están a la vista, pero funcionan como una gran proclamación personal.

Lo hemos podido descubrir a través de la web de la firma. Se trata de una empresa alicantina, cien por cien Made in Spain y con criterios sostenibles. Siguen un proceso manual, utilizan pieles naturales y suelas recicladas. Los modelos que ha comprado la Reina Letizia cuestan 129 euros.

Según se definen ellos mismos: "PINKCHIC guagua es un viaje, inspirado en mujeres que superan e impregnan de color cada paso. Auténticas, espontáneas, vitales...". ¿Es esta una filosofía que encaja con la Reina Letizia? Nos atrevemos a decir que sí, totalmente.

La Reina Letizia y su anillo con inscripciones románticas

Estos zapatos con mensaje vienen a sumarse a otra pieza suya con mucha carga simbólica: el anillo de Coreterno. Esta joya la estrenó el pasado 6 de enero para la Pascua Militar y desde entonces no se lo ha quitado. Lo mejor es que lleva dos inscripciones grabadas, por fuera y por dentro. La exterior dice: "El amor todo lo mueve". La interior: "Mientras yo exista, serás amado". Están inspirados en el libro de La Divina comedia de Dante Alighieri.

Así pues, estos zapatos son un ejemplo más de que la Reina Letizia habla sin palabras, a través de la moda, para decirnos algo más de ella misma.