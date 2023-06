La Reina Letizia lleva un traje de chaqueta blanco igual que la Reina Sofía

La Reina Letizia reaparece tras su espectacular cara a cara con Rania de Jordania. Lo hace en el Palacio Real, junto al Rey Felipe, para presidir la reunión de los patronatos de la Fundación Princesa de Asturias. Una cita en palacio, pero de corte oficinista, para la que no se ha decantado por un look 'working' al uso, pero casi. Un traje de chaqueta y pantalón blanco, con top lencero por debajo, ha vuelto a la palestra recordándonos, una vez más, cuando la entonces princesa deslumbró con un diseño de Armani para su pedida de mano en El Pardo, allá por 2003. Desde entonces, su colección de trajes sastre blancos ha crecido considerablemente, mereciendo un estudio más detallado.

El de hoy es repetido, de Carolina Herrera para más señas, y lo estrenó en mayo de 2018, siendo la última vez que se lo ha puesto el pasado 20 de mayo, para la graduación de la Princesa Leonor en Gales. Tiene conjuntos parecidos de Hugo Boss, variando en mayor o menor medida lo ajustado de la chaqueta y el largo y ancho del pantalón. Todos parecen iguales, pero no lo son. Esta chaqueta lleva los bajos redondeados y un solo botón, mientras que el pantalón es extralargo y de pernera ancha, tipo palazzo.

La Reina Letizia ha vuelto a combinarlo con ese top lencero de Zara que le hemos visto en otras ocasiones. Podríamos hablar de un estilismo Total White si no fuera por los salones que asoman bajo el pantalón, en color 'nude', de Magrit. Ha terminado el look con joyas doradas en sus pendientes gruesos de aro y su anillo de Coreterno con románticas inscripciones, que desde que lo estrenó el pasado 6 de enero en al Pascua Militar, no se ha quitado de su mano.

Este look ya lo ha lucido antes, pero nos ha trasladado inmediatamente a la imagen de la Reina Sofía hace solo dos días, cuando esta asistió a un acto en Madrid de la Escuela Superior de Música que lleva su nombre paseando también un traje sastre en blanco (con bolsito de Loewe). ¿Letizia habrá sido consciente de esto? ¿Jugamos al 'duelo de estilo? ¿Cuál nos gusta más?

La Reina Letizia finaliza aquí sus compromisos oficiales por esta semana, toda 'reciclada', lista para el 'finde' y mientras nos preparamos ya para el pleno verano. Este look en blanco nos mete de lleno en la recién inaugurada estación, aunque un poquito tapadita de más, quizás porque ayer tarde llovió en la capital. No dudamos de que pronto volverá a sacar sus tonificados brazos al sol...