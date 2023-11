La Reina Letizia pone el broche de oro a la primera jornada del viaje oficial de los Reyes a Dinamarca. De la mejor manera posible si hablamos de 'royals': con vestido largo y tiara. ¿Y cuál se ha llevado a Copenhague? Pues de las siete tiaras históricas que se custodian en la Casa Real, nuestra soberana ha lucido la Tiara de Lis, la más importante y simbólica de la dinastía Borbón. Eso sí, la Reina ha preferido seguir reciclando vestidos y lo ha hecho recuperando al 'olvidado' Felipe Varela. Un modelo que calificamos en su día como 'de Cenicienta'. Aunque a decir verdad lo que nos ha conquistado ha sido el joyerío, y no solo la tiara, sino unos pendientes de diamantes y zafiros que debutan por todo lo alto en esta cita y nos han dejado boquiabiertos.

Los Reyes han sido agasajados por la reina Margarita como excelente anfitriona con un banquete de Estado celebrado en el palacio de Christianborg. A la cita han acudido ambas delegaciones con sus mejores galas. Pero tenemos que hablar de la Reina Letizia. Todos los focos han ido hacia su persona. De azul profundo, envuelta en gasa con bordados vegetales de cristales, escote generoso con los hombros al descubierto y una voluminosa falda para girar en un baile palaciego... No estamos describiendo a una princesa Disney, sino a la Reina de España. Esta noche ha brillado con todo el glamour y la artillería de piedras preciosas más pesada. Y no ha estrenado, pero ¿acaso importa?

Este vestido lo estrenó en 2015 para una cena de gala en el Palacio Real de Madrid en honor del presidente de Perú. En abril de 2017 lo repitió en su visita de Estado a Japón. Y ahora ha vuelto a acordarse de él, dando pie a esto que se ha dado en llamar como "moda circular" (consistente en no gastar, en reciclar), concediéndole una tercera oportunidad.

Pero si la tiara ya nos encanta, no menos estos pendientes, pendientazos, con los que ha elevado el look a otro nivel. Son unas piezas compuestas de tres partes de aros de diamantes, dentro de las cuales cuelgan tres grandes zafiros. Se desconoce su origen, pero entroncan con otros pendientes de zafiros que le vimos a Letizia en el viaje oficial a Reino Unido en julio 2017. De estos se dicen que provienen de Arabia Saudí. ¿Los nuevos también? No sabemos si algún día resolveremos el misterio (si es que lo hay).

Por otro lado casi pasa inadvertida otra gran joya en este estilismo: una de las dos pulseras gemelas de diamantes de Cartier, pertenecientes a las "joyas de pasar" legadas por la Reina Victoria Eugenia a sus sucesoras. Da la casualidad de que el pasado 31 de octubre se puso ambas para la fiesta privada por el 18 cumpleaños de la Princesa Leonor.

Tres días de intensa visita de los Reyes en Dinamarca entre gestos de cercanía

Mañana los Reyes de España continuarán con la agenda prevista, en la que destaca la ceremonia en honor de los Caídos en el monumento de La Ciudadela, seguida de la visita al Ayuntamiento de Copenhague y a su Universidad, donde se les presentará El Libro de los Epítomes, toda una joya que data del siglo XVI.

Posteriormente, la Reina Letizia y la princesa Mary visitarán juntas el Hospital Mary Elizabeth, que es el futuro ala del Rigshospitalet dedicado a niños, jóvenes y embarazadas. Estos serán solo los actos de la mañana, de los que iremos dando cumplida información en este foro. ¿Habrá duelo de estilo entre Letizia y Mary?

