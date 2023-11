La Reina Letizia confirma en Toledo su gusto por los taconcitos 'kitten'

Los Reyes han viajado a Toledo para inaugurar la residencia comunitaria "Hospital del Rey". Esta es la última cita de la semana para la Reina Letizia, quien ayer mismo aparecía con un look burdeos para la apertura de la legislatura en el Congreso. Esta vez ha cambiado el concepto clásico por otro más moderno. Y es que la soberana ha regresado en plan chic con chaqueta de pata de gallo, pantalón negro y unos taconcitos que confirman una clara tendencia en sus gustos de calzado. Se acabó el sufrir, ¡bienvenidos los tacones 'sensatos'!

La Reina Letizia mostraba una imagen actual y pizpireta. A eso ayudaba indudablemente esta silueta tan favorecedora y limpia. Un look en blanco y negro en el que acapara el foco la chaqueta con estampado de pata de gallo XL de Uterqüe. La llevaba cerrada para mostrar mejor su patrón estructurado, con doble botonadura y solapa ancha. La estrenó en el inicio de un viaje oficial a Cuba, en noviembre de 2019, entonces combinada de una forma parecida, con jersey de cuello alto negro y pantalones pitillo. En su día costaba 179 euros. Esta es la quinta vez que se la pone, y no nos extraña, porque es ideal.

La diferencia la marcan esos zapatitos tan coquetos que se ha puesto. Un diseño negro con punta de charol y tacón 'kitten', es decir, de menos de cinco centímetros. Este tipo de calzado ha conquistado a la Reina Letizia y ahora ya no es ninguna excepción en sus estilismos. De hecho, ayer mismo en el Congreso estrenó un modelo burdeos de la firma alicantina PINKCHIC guagua.

Los llamados tacones 'sensatos' no le hacen sufrir y más desde que confirmó que padece neuroma de Morton, una dolencia de pies que se acentúa con el uso de tacones altos. Ahora en su calzador guarda bailarinas, zapatos Oxford de cordones, mocasines y sandalias de tacón mediano... Todo un repertorio que denota su nueva afición. La Reina Letizia ya no necesita unos estiletos para ser más alta que nadie.

Las perlas de la Reina Letizia

En el apartado de joyas tenemos que destacar unos bonitos pendientes de perlas, ya conocidos, que van perfectamente con el look, elevándolo, pero no sobrepasándolo. Aunque las perlas se suelen asociar a looks clásicos, más de señora, ahora también se han reinterpretado en conjuntos más rompedores. Tanto en mujeres como en hombres. Harry Styles, sin ir más lejos, las ha introducido en collares para sus avanzados looks, dándoles otra dimensión más divertida. Y, por supuesto, en la mano de Letizia también brillaba su anillo de Coreterno.

Como dijimos ayer, la Reina Letizia se ha cortado el pelo, un saneado de puntas de al menos 10 centímetros que ha aligerado mucho su melena. Su mechón de canas sigue en boga y a juego con el estilismo general en blanco y negro. Hoy nos gusta mucho la consorte. Ligera, natural y con gracia.