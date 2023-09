La Reina Letizia sorprende en el Teatro Real con vuelo y ondas al agua

La Reina Letizia ha afrontado este martes, 19 de septiembre, una de las citas más esperadas del año. Esta no es otra que la inauguración de la temporada lírica en el Teatro Real de Madrid. Una cita ineludible para Sus Majestades año tras año, que se han dejado ver en las inmediaciones de este enclave en torno a las 19:15 horas de esta tarde. Como no podía ser de otra manera, en una jornada en la que todas las miradas apuntan hacia su persona, la consorte ha vuelto a hacer gala de su impecable gusto estilístico con un look que no ha dejado a nadie indiferente.

Aunque había dejado el listón muy alto durante sus apariciones previas en el Teatro Real, la Reina Letizia ha vuelto a demostrar que no hay moda que se le resista. Es por ello que la esposa de Felipe VI se ha decantado por un elegante vestido negro de largo midi y hombros, parte superior entallada y amplio vuelo en la falda al más puro estilo de Hollywood. Un diseño al que la consorte ha puesto el broche de oro con un discreto cinturón a tono, zapatos de vinilo transparente y destaponados de Manolo Blahnik y pendientes de aro que han dado al resultado final un toque más desenfadado.

Si algo ha marcado la diferencia en lo que al atuendo escogido por la Reina se refiere ha sido el peinado que ha escogido. Teniendo en cuenta que se trata de un vestido muy sencillo, Letizia ha querido poner especial énfasis en los detalles como en el pelo, razón por la que ha apostado por dejar su melena al viento con unas marcadas ondas al agua. Una elección de los años 20 que la consorte ha utilizado en una de las apariciones en la que más destaca su outfit. Y es que, aunque la madre de la Princesa Leonor ya se ha coronado como todo un icono de estilo tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, en momentos puntuales aprovecha para salir de su zona de confort e innovar con estilos que distan mucho de lo convencional.

Como si de una estrella internacional se tratase, la esposa de Felipe VI ha llegado a la alfombra roja del Teatro Real pisando fuerte y dispuesta a sacar su mejor sonrisa a todos los medios de comunicación que aguardaban a su llegada. Del mismo modo que el monarca, doña Letizia se ha parado a saludar y a entablar una breve conversación tanto con los organizadores como con algunos rostros conocidos del país, los cuales tampoco han querido perderse una cita tan reseñable como esta.

Unos minutos más tarde, los Reyes han entrado en el emblemático edificio del corazón de Madrid para dar pistoletazo de salida a una tarde de ensueño con la reposición de la ópera ‘Medea’, de Luigi Cherubini. Esta obra es conocida por las interpretaciones de versión de Maria Callas, y al celebrarse el centenario de su nacimiento, el Teatro Real ha querido rendirle un bonito homenaje y dedicarle esta producción de la que han podido disfrutar don Felipe y doña Letizia en primera persona.

Artículo en elaboración