2 A por la ceremonia

Si para este acto, que no dejaba de ser de día, Letizia ha preferido no estrenar, ya estamos expectantes por ver lo que nos depara para la gala de entrega de los galardones. Es cierto que no podemos hablar de la misma etiqueta de los Princesa de Asturias, pero eso no le resta importancia. ¿Apostamos?