La Reina Letizia ha encontrado su nuevo peinado favorito. Y no se trata de un elaborado recogido ni de un glamouroso ondulado... No, es mucho más sencillo que todo eso. ¡Y nos encanta! A la soberana también, tanto que en sus últimas apariciones nos ha sorprendido insistiendo en la idea. Para la visita de la Familia Real al Pueblo Ejemplar de 2023, como colofón de los Premios Princesa de Asturias, la Reina Letizia escogió un look muy desenfadado, en el que destacaba su colorido jersey 'tie dye'. Una prenda con aire de los 2000, pero que no era lo único que nos recordaba a esa década: su estilismo capilar nos teletransportaba directamente a unos cuantos años atrás.

La Reina Letizia se ha dejado el pelo bastante largo en el último año y luce una melena muy saneada, lo cual le permite jugar mucho con su estilo. Gracias a esto se pudo marcar un precioso look Old Hollywood, con el que nos conquistó en la última gala de los Premios Princesa de Asturias. En ese momento tiró de cabellera suelta con raya al lado y ondas profundas y marcadas, muy de Gilda. Sin embargo, al día siguiente, para recorrer las parroquias de Arroes, Pión y Candanal, Doña Letizia cambió radicalmente para ofrecernos su versión más juvenil y desenfadada.

Pelo suelto, liso, con raya descentrada trazada en un llamativo zigzag y recogida a ambos lados solo en la parte superior, escondiendo dos sutiles trenzas. El resultado era súper favorecedor. Este es el trucazo de la Reina Letizia para quitarse años en un momento, apostando por la comodidad sin renunciar a la coquetería.

Las claves del peinado más juvenil de la Reina Letizia

Y es que en este tipo de actos al aire libre, en los que el tono es más informal y hay que moverse mucho de un lado a otro, saludar, hablar, interactuar... la mejor opción para la soberana es ir ligera de todo. Sin encima debe contar con las condiciones climatológicas, los riesgos deben controlarse todavía más. El viento hace que el pelo se le venga a la cara y moleste, así que para la Reina no cabía otra elección: un semirecogido. Pero no es la única vez que ha recurrido a este método.

Es más, solo tres días más tarde, la Reina Letizia reversionaba este mismo peinado. Fue durante su visita a Tenerife junto al Rey Felipe para comprobar los efectos de los incendios forestales del pasado verano. En este caso optó por la raya al lado y, de nuevo, por unas trencitas ocultas, casi invisibles, a ambos lados de su rostro.

Las trenzas que conectan a la Reina Letizia con sus hijas

También el pasado septiembre, para los Premios de La Vanguardia, en Barcelona, la Reina Letizia se peinó con una trenza lateral, elevando un poco más el look para la etiqueta de gala.

Y si echamos la vista atrás, ya es todo un icono el peinado que se hizo para la Proclamación del Rey Felipe, el 19 de junio de 2014. Aquella jornada histórica, en la que ella subía al trono de España como consorte, completó su look blanco de Felipe Varela con un recogido trenzado de efecto diadema. La cara despejada, una vez más, para evitar posibles inconvenientes con el movimiento.

En definitiva, este 'nuevo' peinado de la Reina Letizia goza ahora de una segunda oportunidad. Un estilo que hace una llamada a la nostalgia de los 'dosmil', pero reinterpretado con las claves actuales, y que la conecta también con sus propias hijas, Leonor y Sofía, quienes suelen llevar este tipo de semirecogidos. Sea como sea, el peinado más juvenil de Letizia ha renacido una temporada más.

1 de 7 La Reina Letizia, con un semirecogido en Tenerife La Reina Letizia volvió a apostar esta semana por este juvenil peinado, con raya al lado y un recogido trenzado en los lados. 2 de 7 Dos recogidos 'invisibles' en los laterales La Reina Letizia esconde unas trencitas a ambos lados de su rostro, que le dan un aire más aniñado. 3 de 7 Su mechón de canas a un lado Este peinado hace que resalte su característico mechón de canas, que ha acabado convirtiéndose en una seña de identidad de estilo. 4 de 7 Alisado y con el rostro despejado La gran ventaja de este peinado es que deja el rostro libre y en caso de viento el pelo no molesta. 5 de 7 Un trenzado más glamuroso La Reina Letizia, en una gala en Barcelona, con una versión más sofisticada de este juvenil peinado. 6 de 7 La Reina Letizia, un peinado también para el verano El pasado verano, durante sus vacaciones en Mallorca, la Reina Letizia se hizo un sutil recogido lateral para visitar los Jardines de Alfabia. 7 de 7 El peinado trenzado para su Proclamación como Reyes El 19 de junio de 2014, Doña Letizia se decantó por un trenzado a modo de diadema que ha quedado inmortalizado en la Historia. Ese día Don Felipe se proclamó Rey de España y ella, su reina consorte.