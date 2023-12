La Reina Letizia nos ha regalado una aparición extra fuera de agenda. Ha asistido el 60 cumpleaños de su cuñada, la Infanta Elena, y para ello ha elegido un look chic e informal que resulta perfecto para el día a día. Muchas os preguntaréis cómo una fiesta semejante no merecía mucho más empaque, pero a la vista está.

Tanto la soberana como el resto de invitadas, empezando por la propia homenajeada, quisieron celebrar sin complicaciones. Ir guapas y cómodas, pero sin la rigidez de una etiqueta de gala. Y, por supuesto, desterrando los taconazos de la ecuación. La consorte apareció en la cita caminando por la acera junto al Rey Felipe, bien campante, con paso amplio y a cuerpo, llevando una cazadora de cuero y una pashmina en la mano.

La Infanta Elena invitó a los suyos a un relajado almuerzo en el restaurante Pabú de Madrid, que se convirtió en el centro de un increíble cónclave de la familia Borbón como hacía años que no se veía (el 18 cumpleaños de la Princesa Leonor fue privado). La Reina Letizia fue una de las más esperadas al festejo y su look una agradable combinación de chic parisino con cuero cañero.

La Reina Letizia prescinde del cinturón de cadena de sus pantalones de tweed

La prenda que acaparaba la atención fueron sus pantalones verdes. Un estreno para el gran público, que no sabemos si en alguna ocasión se los había puesto antes para su vida privada. Un diseño de tiro alto, con bolsillos frontales de tipo parche con botones y pierna holgada confeccionado en tweed. También incorporan un cinturón desmontable con eslabones y adornos de trébol, del que Letizia prescindió en esta ocasión. En su lugar se puso un cinturón negro muy fino de piel.

Es de Maje, firma francesa de la que la Reina Letizia ya tiene varias piezas, y cuestan 255 euros. Los pantalones pertenecen a un conjunto con chaquetilla corta a juego, que desconocemos si también ha adquirido la soberana. Aún están disponibles en la página web de la marca. Son una excelente opción para ir vestida más o menos según se combinen y un básico de toda 'niña bien' con toques preppy.

Más allá de este bonito estreno, el resto del estilismo se compone en negro. Un top básico de punto fino, una cazadora de cuero, un bolso al hombro de Carolina Herrera y unos mocasines con suela track. Aunque lo parezca no son los mismos que estrenó hace casi un mes en un acto en La Rioja. Aquellos mocasines (de la firma italiana Martinelli) presentan un eslabón dorado en el empeine, y estos no. Se trata de un calzado que tiene la virtud de elevar unos centímetros sin que se resientan los pies. La Reina Letizia se está aficionando con gusto al taconcito sensato.

Chupa de cuero y pendientes de esmeraldas: los contrastes de estilo de la Reina Letizia

La Reina Letizia atesora una gran cantidad de chaquetas de cuero en su fondo de armario y nos encanta ver que no se olvida de una buena 'chupa'. Esta lleva cuello de tirilla, detalles pespunteados y cremalleras en cierre, bolsillos y mangas. En su mano también lucía un fular negro por si lo necesitaba para protegerse el cuello. Parece que no. A la salida del restaurante ya lucía la cazadora puesta, pero no la pashmina.

El único toque brillante lo encontramos en sus pendientes. Unos largos de Tous que estrenó el pasado septiembre y que se componen de dos cadenas realizadas con varias esmeraldas. Todo un lujo que le daban mucha luz al rostro y, sobre todo, animaban el estilismo hasta el código de fiesta. Su melenita recién saneada en las puntas y poco más para un look juvenil para almorzar en familia, con el que la Reina Letizia nos ha brindado un estreno muy apetecible. En breve, los Reyes reunirán a todos los suyos en La Zarzuela para celebrar una Nochebuena muy especial con Leonor y Sofía de nuevo juntas en casa.